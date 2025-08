धर्मयुद्ध में फंसी ‘द केरला स्टोरी’, हिंदू-मुस्लिम की सियासी लड़ाई बॉलीवुड तक आई…राज्य में उठी नाराजगी की चिंगारी!

The Kerala Story Controversy: बॉलीवुड फिल्म “द केरल स्टोरी” ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दो अवॉर्ड अपने नाम किए हैं। इस फ्लिम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफर का अवॉर्ड जीता है। फिल्म के 2 अवॉर्ड एक साथ जीतने के बाद पूरी टीम जश्न मना रहा है। लेकिन फिल्म की जीत को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। “द केरल स्टोरी” के अवॉर्ड जीतने पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नाराजगी जाहिर की है।

फिल्म की जीत को लेकर केरल के सीएम विजयन और उनकी पार्टी ने विरोध जाहिर किया है। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। उस वक्त भी फिल्म को लेकर काफी सियासत हुई थी। उसके बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। केरल के सीएम विजयन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी वयक्त की है।

उन्होंने पोस्ट कर लिखा-केरल की छवि धूमिल करने और सांप्रदायिक नफ़रत के बीज बोने के स्पष्ट इरादे से, घोर गलत सूचना फैलाने वाली एक फिल्म को सम्मानित करके, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के निर्णायक मंडल ने संघ परिवार की विभाजनकारी विचारधारा को वैधता प्रदान की है।

By honouring a film that spreads blatant misinformation with the clear intent of tarnishing Kerala’s image and sowing seeds of communal hatred, the jury of the #NationalFilmAwards has lent legitimacy to a narrative rooted in the divisive ideology of the Sangh Parivar. Kerala, a…

