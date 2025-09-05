17 साल की एक्ट्रेस से डायरेक्टर की ओछी हरकत, रात 11:30 बजे होटल में बुलाया और…

Upasana Singh casting couch: कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। काम के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में सदियों से पैर पसारे हुई है जिससे कभी न कभी किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस को दो-चार होना ही पड़ता है। कई कास्टिंग काउच की स्थिति को भांपकर इससे बच निकलते हैं जबकि कुछ इसके चंगुल में फंस जाते हैं और फिर ट्रॉमा झेलते हैं। ऐसा ही एक वाकया फिल्मों और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उपासना सिंह (Upasana Singh) के साथ हुआ था। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुआ के किरदार से फेमस हुईं उपासना ने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई एक घिनौनी हरकत की कहानी बयां की थी। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे किए थे।

बड़े डायरेक्टर ने अकेले होटल में बुलाया

उपासना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक बड़े साउथ डायरेक्टर ने उनके साथ कास्टिंग काउच की कोशिश की थी। उपासना ने कहा कि उस साउथ इंडियन डायरेक्टर ने उन्हें अनिल कपूर के साथ एक फिल्म में साइन किया था तब उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। वह जब भी उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती थीं तो अपनी मां या बहन को साथ ले जाती थीं। तब डायरेक्टर ने उन्हें टोकते हुए कहा था-तुम अकेले क्यों नहीं आती, इन्हें क्यों साथ ले आती हो। इसके बाद डायरेक्टर ने उपासना को एक होटल में रात 11:30 बजे फिल्म की कहानी सुनाने के लिए यानी ‘सिटिंग’ के लिए बुलाया था। उपासना ने उन्हें सुबह कहानी सुनाने को कहा तो डायरेक्टर बोला-नहीं तुम सिटिंग का मतलब नहीं समझीं।

उपासना ने दी जमकर गालियां

इसके बाद उपासना उस दिन तो वहां से निकल गईं लेकिन अगले दिन उन्होंने सुबह डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर जमकर हंगामा मचाया। उपासना ने इंटरव्यू में कहा था-मेरा सरदारनी वाला दिमाग घूम गया। अगली सुबह मैं सीधे उसके बांद्रा ऑफिस गई। वह तीन-चार लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। उसकी सेक्रेटरी ने मुझे बाहर रुकने को कहा, लेकिन मैं बिना रुके अंदर चली गई और पंजाबी में लगभग पांच मिनट तक लगातार उसे गालियां देती रही। मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया और फिल्म छोड़ दी लेकिन इससे मैं अंदर से टूट गई। मैंने खुद को सात दिन तक कमरे में बंद रखा। मैं लगातार रोती रहती थी और ये सोचकर परेशान होती रहती थी कि मैं लोगों को क्या जवान दूंगी जिनसे मैंने कहा था कि अनिल कपूर के साथ फिल्म में काम कर रही हूं। फिर मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया और खुद को मजबूत बनाकर ठान लिया कि ऐसे लोगों के कारण मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर नहीं जाऊंगी और मेहनत से आगे बढूंगी।

उपासना ने फिल्मों और टीवी की दुनिया में काफी संघर्ष किया। उन्हें सलमान खान स्टारर जुड़वा सहित कई फिल्मों में देखा गया। इसके अलावा उन्होंने छोटे परदे पर कॉमेडी के जरिये अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की।