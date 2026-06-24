रॉयल अल्बर्ट हॉल में छाने को तैयार ‘जय-वीरू’ की जोड़ी, दिखेगा ‘बसंती’ का जलवा, जानें कब होगी कल्ट फिल्म ‘शोले’ की खास स्क्रीनिंग

1975 में जब रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित मल्टीस्टारर फिल्म ‘शोले’ रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फिल्म इतनी ज्यादा सफल होगी. लेकिन इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए.

रिलीज के 51 साल बाद संजीव कुमार, अमजद खान, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और जया बच्चन जैसे सितारों से सजी फिल्म ‘शोले’ अब लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी धूम मचाएगी. आइये जानते हैं कब इस फिल्म की स्क्रीनिंग अल्बर्ट हॉल में होगी.

इस दिन होगी खास स्क्रीनिंग

एएनआई के अनुसार, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शोले’ की एक खास स्क्रीनिंग होगी. यह शो बेहद खास होगा क्योंकि जब स्क्रीन पर फिल्म चल रही होगी, तब ‘रॉयल फिलहारमोनिक कॉन्सर्ट ऑर्केस्ट्रा’ फिल्म के संगीतकार आर.डी. बर्मन के शानदार संगीत का लाइव म्यूजिक बजाएगा. इस फिल्म की स्क्रीनिंग 10 अक्तूबर को होगी, जिसे ‘फिल्म्स इन कॉन्सर्ट’ नाम दिया गया है.

बिना काट-छांट के दिखाई जाएगी फिल्म

अल्बर्ट हॉल में दर्शकों को फिल्म का नया और साफ 4K वर्जन देखने को मिलेगा. सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस स्क्रीनिंग में फिल्म के वे सीन भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें 1975 में भारतीय सेंसर बोर्ड ने काट दिया था. फिल्म को हॉल की बड़ी स्क्रीन पर इसकी मूल भाषा हिंदी में ही दिखाया जाएगा, लेकिन वहां के दर्शकों के लिए इसमें अंग्रेजी सबटाइटल भी होंगे. सिप्पी फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म का यह नया रूप सिनेमाघरों में सिर्फ कुछ समय के लिए ही है.

1975 में आई थी कल्ट क्लासिक फिल्म

‘शोले’ भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी ठाकुर बलदेव सिंह (संजीव कुमार), डाकू गब्बर सिंह (अमजद खान) और जय-वीरू (अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र) के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके गाने, वीरू और बसंती का मस्तीभरा अंदाज, गब्बर सिंह के डायलॉग और किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. इस फिल्म को इतने साल बाद भी काफी पसंद किया जाता है और इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है.