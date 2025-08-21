Home > मनोरंजन > कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!

कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!

Krushna Abhishek Kiku Sharda Fight: कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच भयंकर झगड़ा हो गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त तूतू मैं मैं...होते हुए नजर आ रही है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 21, 2025 12:20:00 IST

Krushna Abhishek Kiku Sharda Fight
Krushna Abhishek Kiku Sharda Fight

Krushna Abhishek Kiku Sharda Fight: द ग्रेट इंडियन कपिल शो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार इसके चर्चाओं में आने की वजह ना तो कपिल शर्मा है और ना ही इस शो में आने वाले गेस्ट। इस बार कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा की वजह से यह शो चर्चा में आया है। दोनों के बीच में झगड़े का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों एक दूसरे भिड़ते हुए नजर  आ रहे हैं। दोनों के बीच मजाकिया नहीं बल्कि सीरियस झगड़ा होता दिख रहा है। 

कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुआ झगड़ा 

दरअसल वायरल वीडियो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट का है। जिसमें कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच जबरदस्त झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में कीकू शारदा कह रहे हैं कि- मैं टाइमपास कर रहा हूं? तो कृष्णा अभिषेक जवाब देते हुए कहते हैं कि- ठीक है आप कर ले टाइम पास हूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वह कीकू से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो करना है कर लो मैं जा रहा हूं।

View this post on Instagram

A post shared by RVCJ Movies (@rvcjmovies)

लोगों ने दोनों को समझाया  

मामले को बढ़ता देख वहां मौजूद लोग कृष्णा अभिषेक को समझाते हुए नजर आए, फिर कीकू कहते हैं कि- बात वो नहीं है, अगर मुझे बुलाया गया है तो पहले मुझे ही अपना काम कर लेने दो। कृष्णा अभिषेक कहते हैं भाई आई लव यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहता था। फिर कीकू कहते हैं कि आवाज ऊंची करने की बात नहीं है। आप इसे अलग ही तरीके से समझ रहे हैं। 

वीडियो हुआ वायरल 

दोनों के बीच की इस लड़ाई का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस वीडियो देख शॉक्ड हो चुके हैं। नों के बीच में ये लड़ाई असली में हुई है या कोई प्रैंक है। फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि कपिल के शो में कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा दोनों साथ अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों की जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। 

Tags: kiku shardakrushna abhishek
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!
कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!
कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!
कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?