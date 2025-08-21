कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुई तू तू मैं मैं…गुस्से में कॉमेडियन छोड कर चले गए सेट, कपिल शर्मा के शो में मचा बवाल!

Krushna Abhishek Kiku Sharda Fight: द ग्रेट इंडियन कपिल शो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार इसके चर्चाओं में आने की वजह ना तो कपिल शर्मा है और ना ही इस शो में आने वाले गेस्ट। इस बार कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा की वजह से यह शो चर्चा में आया है। दोनों के बीच में झगड़े का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों एक दूसरे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच मजाकिया नहीं बल्कि सीरियस झगड़ा होता दिख रहा है।

कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच हुआ झगड़ा

दरअसल वायरल वीडियो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट का है। जिसमें कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच जबरदस्त झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में कीकू शारदा कह रहे हैं कि- मैं टाइमपास कर रहा हूं? तो कृष्णा अभिषेक जवाब देते हुए कहते हैं कि- ठीक है आप कर ले टाइम पास हूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वह कीकू से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो करना है कर लो मैं जा रहा हूं।

लोगों ने दोनों को समझाया

मामले को बढ़ता देख वहां मौजूद लोग कृष्णा अभिषेक को समझाते हुए नजर आए, फिर कीकू कहते हैं कि- बात वो नहीं है, अगर मुझे बुलाया गया है तो पहले मुझे ही अपना काम कर लेने दो। कृष्णा अभिषेक कहते हैं भाई आई लव यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहता था। फिर कीकू कहते हैं कि आवाज ऊंची करने की बात नहीं है। आप इसे अलग ही तरीके से समझ रहे हैं।

वीडियो हुआ वायरल

दोनों के बीच की इस लड़ाई का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस वीडियो देख शॉक्ड हो चुके हैं। नों के बीच में ये लड़ाई असली में हुई है या कोई प्रैंक है। फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि कपिल के शो में कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा दोनों साथ अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों की जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं।