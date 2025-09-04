Home > मनोरंजन > इन्होंने ताज होटल का दरवाजा भी तोड़ दिया…Suniel Shetty ने The Great Indian Kapil Sharma Show पर खोली संजू बाबा की पोल!

Published By: Ananya verma
Published: September 4, 2025 10:56:00 IST

 The Great Indian Kapil Sharma Show: भारत में जब भी कॉमेडी शोज की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का। उनकी टाइमिंग, चुटकुले और सितारों के साथ मजदार बातचीत ने उन्हें हर घर का पसंदीदा बना दिया है। अब “द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3” (The Great Indian Kapil Sharma Show) अपने 11वें एपिसोड के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया था। यह एपिसोड शनिवार 30 अगस्त की शाम को प्रसारित हुआ था और दर्शक इसे नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते है

एपिसोड 11 में आए खास मेहमान

इस हफ्ते कपिल शर्मा के शो में हंसी और मस्ती का तड़का लगाने आएंगे बॉलीवुड(Bollywood) की नई फिल्म ‘परम सुंदरी’ (Param Sundari) के कलाकार। सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra), जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor), संजय कपूर (Sanjay Kapoor) और फिल्म के अन्य कलाकार प्रोमो में सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) बताते हैं कि संजय दत्त (Sanjay Dutt) के साथ शूटिंग करना अपने आप में एक चुनौती है। वे कहते हैं , इनके साथ शूटिंग करना मतलब 8–8:30 बजे मैं भाग जाता हूं। हैदराबाद में तो ताज का दरवाजा भी तोड़ दिया था।”इस पर संजय तुरंत चुटकी लेते हुए कहते हैं ,तो 8 बजे सो क्यों रहे थे?” दर्शक हंसी से गूंज उठते हैं। ये सभी कलाकार अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के मंच पर पहुंचेंगे। शो में उन्होनें फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाए , कपिल के मजदार सवालों क जवाब दिए और दर्शकों को खूब हसाया

शो की ख्याति

द ग्रेट इंडियन कपिल शो” (The Great Indian Kapil Sharma Show) हर हफ्ते नए-नए मेहमानों को बुलाता है। कभी बड़े अभिनेता, कभी खिलाड़ी, तो कभी सिंगर शो में आते हैं और अपनी जिंदगी के किस्से साझा करते हैंकपिल की खासियत यह है कि वे किसी भी बातचीत को मजदार बना देते हैं। उनकी टीम, सुनिल ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक भी हंसी के माहौल को और मजदार बना देते है। वहीं शो में स्थायी मेहमान अर्चना पूरण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी उपस्थिति से रंग जमा देते हैं

नेटफ्लिक्स पर कैसे देखें?

अगर आप इस शो का 11वां एपिसोड देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर नेटफ्लिक्स ऐप (Netflix App) या वेबसाइट खोलें।
  • अपने अकाउंट से साइन इन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन लें।
  •  सर्च बार में टाइप करें, The Great Indian Kapil Show Season 3
  •  लिस्ट में से एपिसोड 11 चुनें।
  • आराम से बैठकर पॉपकॉर्न या चाय के साथ शो का आनंद लें।

क्यों है यह शो इतना खास?

कपिल शर्मा का शो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, बल्कि यह भारतीय दर्शकों के लिए एक वीकेंड ट्रीट है परिवार के साथ बैठकर देखने लायक, इसमें मज और मस्ती तो है, लेकिन भाषा और विषय सभी उम्र के लोगों के लिए सही रहते हैं बॉलीवुड सेलेब्स अपनी जिंदगी और फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाते हैं कपिल की कॉमिक टाइमिंग और उनके चुटकुले दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट कर देती है साथ ही सुनिल ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के मजदार किरदार शो में जान डाल देते हैं

इस हफ्ते क्या हुआ खास?

एपिसोड 11 में दर्शकों को मिलबॉलीवुड की नई फिल्म ‘परम सुंदरी’ की झलक। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर पहली बार इस शो में साथ आए। संजय कपूर अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों को हंसाया। कपिल शर्मा और उनकी टीम भी इन सितारों की टांग खींचेगी और शो को यादगार बनाते है

दर्शकों की उम्मीदें

हर हफ्ते की तरह इस बार भी दर्शक शो से ढेर सारी हंसी और मनोरंजन की उम्मीद कि थी। पिछले एपिसोड्स की तरह यह भी एक ऐसा एपिसोड था जिसे परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर एंजॉय िया

