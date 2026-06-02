Home > मनोरंजन > रिलीज के चौथे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसें गिनने लगी ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’, सोमवार आते ही ‘दृश्यम 3’-‘करुप्पु’ का हुआ बुरा हाल

रिलीज के चौथे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसें गिनने लगी ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’, सोमवार आते ही ‘दृश्यम 3’-‘करुप्पु’ का हुआ बुरा हाल

Box Office Collection: वीकएंड खत्म होते ही फिल्मों की हालत बॉक्स ऑफिस पर पस्त होती दिखी. ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ तो रिलीज के चौथे दिन ही धड़ाम हो गई. वहीं अन्य फिल्मों का भी बुरा हाल रहा. जानें फिल्मों ने सोमवार को कितनी कमाई की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 2, 2026 10:52:46 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


थिएटर्स में इन दिनों साउथ और बॉलीवुड फिल्मों का संगम देखने को मिल रहा है. वीकएंड पर सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था. लेकिन जैसे ही सोमवार का दिन आया, फिल्मों की कमाई पर बुरा असर पड़ा है. ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’, ‘दृश्यम 3’ से लेकर ‘चांद मेरा दिल’ तक के कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. जानिए इन फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर सोमवार का दिन कैसा रहा. 

‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ की हालत पस्त

दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ को थिएटर्स में रिलीज हुए अभी चार दिन ही हुए हैं. लेकिन फिल्म की कमाई देख कर लग रहा है कि ये सिनेमाघरों में आखिरी सांसें गिन रही है. फिल्म ने सोमवार के दिन मात्र 13 लाख रुपये कमाए. रविवार को इसने 50 लाख रुपये कमाए थे. वहीं इस फिल्म ने अभी तक कुल 1.38 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. 

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लाखों में सिमटी ‘चांद मेरा दिल’ 

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ भी बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती दिख रही है. इस फिल्म ने सोमवार के दिन यानी 11वें दिन 90 लाख रुपये कमाए. वहीं इस फिल्म ने रविवार के दिन 1.80 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 25.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

‘दृश्यम 3’ ने किया कमाल

मोहनलाल अभिनीत फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इस फिल्म ने रविवार को 5.35 करोड़ रुपये थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन 98.90 करोड़ रुपये हो गया है.

‘पति पत्नी और वो दो’ का क्या रहा हाल?

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी की फिल्म  ‘पति पत्नी और वो दो’ ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 80 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 2 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 47.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
 

‘करुप्पु’ ने पकड़ी रफ्तार

साउथ अभिनेता सूर्या की फिल्म ‘कुरुप्पु’ सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.76 करोड़ रुपये थे. फिल्म ने अभी तक कुल 184.85  करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में सूर्या के अलावा तृष्णा कृष्णन भी मुख्य भूमिका में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘वेलकम टू द जंगल’ का दूसरा गाना रिलीज, फैंस को नहीं पसंद आया दिशा का ‘ऊंचा लंबा कद’, देखें रिएक्शन

Tags: box officeChand Mera Dil
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