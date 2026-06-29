Home > मनोरंजन > जिस फिल्म के फ्लॉप होने पर ‘डिप्रेशन’ में चले गए थे ऋषि कपूर, 46 साल बाद वही बनी ‘कल्ट क्लासिक’, सुभाष घई ने किया खुलासा

जिस फिल्म के फ्लॉप होने पर ‘डिप्रेशन’ में चले गए थे ऋषि कपूर, 46 साल बाद वही बनी ‘कल्ट क्लासिक’, सुभाष घई ने किया खुलासा

हाल ही में फिल्म निर्माता सुभाष घई ने खुलासा किया कि 46 साल पहले जब ‘कर्ज’ रिलीज हुई थी तो इसे फ्लॉप फिल्म का दर्जा मिला था, जिससे ऋषि कपूर बुरी तरह 'डिप्रेस्ड' हो गए थे.

By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 12:44:06 PM IST

Karz फ्लॉप होने पर 'डिप्रेशन' में चले गए थे ऋषि कपूर
Karz फ्लॉप होने पर 'डिप्रेशन' में चले गए थे ऋषि कपूर


हाल ही में निर्माता सुभाष घई ने फिल्म ‘कर्ज’ के 46 साल पूरे होने पर पुरानी यादें ताजा कीं. फिल्म निर्माता सुभाष घई ने खुलासा किया कि 46 साल पहले जब ‘कर्ज’ रिलीज हुई थी तो इसे फ्लॉप फिल्म का दर्जा मिला था, जिससे ऋषि कपूर बुरी तरह ‘डिप्रेस्ड’ हो गए थे.

जून 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म को भले ही आज बहुत ज्यादा तारीफ मिलती हो, लेकिन रिलीज के समय इसका सफर और अनुभव बिल्कुल अलग था. 

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पूरी टीम थी दुखी

सुभाष घई ने खुलासा किया कि रिलीज के समय जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित हुई थी, तब पूरी टीम बेहद निराश हो गई थी; खासकर ऋषि कपूर. दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं जो इस असफलता से काफी ‘डिप्रेस्ड’ हो गए थे. फिल्म के 46 साल पूरे होने पर सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर एक खास कोलाज शेयर किया. इस कोलाज में फिल्म की सफलता का जश्न मनाती तस्वीरों के साथ ‘कर्ज’ के सेट की एक पुरानी बिहाइंड द सीन्स फोटो और फिल्म का पोस्टर शामिल था. 

पोस्ट में हुए सुभाष घई ने लिखा, “आज लोग इसे एक शानदार म्यूजिकल शो कहते हैं, लेकिन 27 जून 1980 को रिलीज के समय इसे फ्लॉप शो कहा गया था. हम सभी बहुत निराश थे और खासकर ऋषि कपूर काफी दुखी थे. आज वही फिल्म सदाबहार म्यूजिकल फिल्म के रूप में मनाई जाती है. हम सभी इसके 46 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और अपने प्रिय दोस्त और महान अभिनेता ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं. अब ‘कर्ज’ जल्द ही ब्रॉडवे शैली के म्यूजिकल स्टेज शो के रूप में भी आने की तैयारी में है.”

पुनर्जन्म पर आधारित है फिल्म 

‘कर्ज’ का निर्देशन और निर्माण सुभाष घई ने मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले किया था, जिसमें पुनर्जन्म की कहानी को दिखाया गया था. इस फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, राज किरण, प्रेमनाथ, प्राण और दुर्गा खोटे ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. इस फिल्म की कहानी ‘मोंटी’ नाम के एक सफल गायक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपने पिछले जन्म की रहस्यमयी बातें याद आने लगती हैं. इस फिल्म का गीत विशेष लोकप्रिय हुआ था. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के गीतों ने फिल्म को अमर बना दिया. ‘ओम शांति ओम’, ‘एक हसीना थी’, ‘दर्द-ए-दिल दर्द-ए-जिगर’ जैसे गाने आज भी काफी लोकप्रिय हैं.

Tags: bollywoodentertainmenthome-hero-pos-4Rishi Kapoor
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