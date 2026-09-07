The Family Man 4: सीजन 3 के खतरनाक सस्पेंस के बाद ‘श्रीकांत तिवारी’ की धमाकेदार वापसी, मनोज बाजपेयी ने किया रिवील; कब और कहां देख सकेंगे!

Manoj Bajpayee Revealed Srikant Tiwari The Family Man Season 4: फैमिली मैन के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे! मनोज बाजपेयी के आइकॉनिक किरदार ‘श्रीकांत तिवारी’ की वापसी को लेकर आखिरकार बड़ा अपडेट आ गया है. मेकर्स जल्द ही ‘द फैमिली मैन सीजन 4’ (The Family Man Season 4) पर काम शुरू करने वाले हैं, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है. सीजन 3 के जबरदस्त सस्पेंस और विजय सेतुपति के साथ हुए धांसू क्रॉसओवर के बाद फैंस के मन में अगले सीजन को लेकर एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. खुद मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि शो के अगले चैप्टर को लेकर बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है और जैसे ही स्क्रिप्ट फाइनल होगी, शूटिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी. अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज होने वाले इस ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर का खुमार बच्चों से लेकर बड़ों तक के सिर चढ़कर बोल रहा है. आइए जानते हैं श्रीकांत तिवारी के अगले मिशन और सीजन 4 से जुड़ी सभी मजेदार और अंदर की बातें.

जल्द होगा सीजन 4 का आगाज, मनोज बाजपेयी ने किया बड़ा खुलासा

मनोज बाजपेयी ने हाल ही में ‘वैरायटी इंडिया’ से बातचीत करते हुए फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है. एक्टर ने बताया कि यह उनके लिए बेहद गर्व की बात है कि ‘द फैमिली मैन’ एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि हर कोई हर जगह बस इसी के बारे में पूछता रहता है. बाजपेयी के मुताबिक, सीजन 4 को लेकर चर्चाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं. इसके बाद स्क्रिप्ट पर काम पूरा किया जाएगा और कलाकारों को अपनी डेट्स देकर शूटिंग की तैयारी में जुटने के लिए कहा जाएगा. हालांकि, अभी मेकर्स ने ओटीटी रिलीज डेट या शूटिंग शेड्यूल को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इतना तय है कि आपका पसंदीदा जासूस एक बार फिर नए मिशन के साथ लौटने की तैयारी में है.

सीजन 3 के उस खौफनाक सस्पेंस के बाद अब आगे क्या होगा?

‘द फैमिली मैन सीजन 3’ ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया था, जिसमें श्रीकांत तिवारी नॉर्थ ईस्ट के खतरनाक हालातों और ‘प्रोजेक्ट सहकार’ के मिशन से जूझते नजर आए थे. सीजन 3 में जयदीप अहलावत के किरदार ‘रुक्मा’ ने जिस तरह से तबाही मचाई और स्थानीय नेताओं की हत्या कर राजनीतिक भूचाल लाया, उसने फैंस को हिलाकर रख दिया था. इतना ही नहीं, सीरीज में ‘फर्जी’ फेम विजय सेतुपति की एंट्री ने राज और डीके (Raj & DK) के कॉप-थ्रिलर यूनिवर्स को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया था. सीजन 3 का अंत एक जबरदस्त और खतरनाक क्लिफएंड पर हुआ था, जिसके बाद से ही दर्शक यह जानने के लिए बेताब हैं कि श्रीकांत की जिंदगी और देश की सुरक्षा पर अब कौन सा नया संकट मंडराने वाला है.

दमदार एक्शन और पर्सनल लाइफ की उलझनों के बीच श्रीकांत की वापसी

श्रीकांत तिवारी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह एक तरफ देश के सबसे खतरनाक आतंकवादियों और दुश्मनों से लोहा लेते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी फैमिली की रोजमर्रा की कलह और बच्चों की डांट से भी जूझते हैं. मनोज बाजपेयी ने इस किरदार में जान फूंक दी है, जिसे दर्शक आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना 2019 में आए पहले सीजन के वक्त करते थे. सीजन 4 में भी यही जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है, जहां जासूसी की दुनिया के साथ-साथ पर्सनल लाइफ के पचड़े भी स्क्रीन पर आग लगाएंगे.

मनोज बाजपेयी का नया प्रोजेक्ट ‘लास्ट मैन इन टॉवर’ भी मचाएगा धमाल

‘द फैमिली मैन 4’ की चर्चाओं के बीच मनोज बाजपेयी अपनी आने वाली फिल्म ‘लास्ट मैन इन टॉवर’ (Last Man in Tower) को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. अरविंद अडिगा के मशहूर नॉवल पर आधारित इस प्रोजेक्ट में वह ‘योगेश मूर्ति’ यानी ‘मास्टरजी’ का दमदार किरदार निभा रहे हैं. इस रोल के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मास्टरजी एक ऐसे उसूलपसंद और जिद्दी बुजुर्ग हैं जो अपनी डिग्निटी से बिल्कुल समझौता नहीं करते. हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स के खतरनाक एक्शन सीन्स के लिए मनोज बाजपेयी ने उम्र की परवाह न करते हुए बिना किसी बॉडी डबल के खुद सारे स्टंट्स किए हैं, जो उनकी मेहनत और डेडीकेशन को साफ दिखाता है.

ये भी पढ़ें:- India’s Got Latent Season 2: अश्नीर ग्रोवर को देख मचल उठी राखी सावंत, शो के बीच में करने लगी ऐसी हरकतें, शार्क टैंक फेम का भी डोल गया मन!