The Dirty Picture 2: ‘एंटरटेनमेंट, इश्क और अदाएं’! ‘द डर्टी पिक्चर 2’ में इस बार कौन मचाएगी दिलों में हलचल?

The Dirty Picture 2: एकता कपूर ने कन्फर्म किया है कि विद्या बालन-स्टारर द डर्टी पिक्चर के रिलीज़ होने के 15 साल बाद, द डर्टी पिक्चर 2 ऑफिशियली बन रही है. प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्हें आखिरकार एक कहानी मिल गई है जिसे वो सीक्वल के ज़रिए बताना चाहती हैं, हालांकि नई फिल्म के सेंटर में कौन सी महिला है, इस बारे में डिटेल्स अभी सीक्रेट हैं. रणवीर अल्लाहबादिया से उनके पॉडकास्ट पर बात करते हुए, एकता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उन बड़ी फिल्मों में से एक है जिन्हें वह अभी डेवलप कर रही हैं. उन्होंने कहा, “एक बहुत बड़ी फिल्म जो मैं बना रही हूं, वह है द डर्टी पिक्चर 2. मैं इसे 15 साल बाद प्लान कर रही हूं. इस बार, मुझे लगता है कि एक कहानी है जिसे मैं बताना चाहती हूं.”

सीक्वल फिर से एक महिला पर सेंटर होगा

ओरिजिनल द डर्टी पिक्चर, जो 2011 में रिलीज़ हुई थी, उसमें विद्या बालन के साथ नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर थे. यह फिल्म दिवंगत साउथ इंडियन एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड थी. पहली फ़िल्म को याद करते हुए, एकता ने कहा कि उन्होंने सिल्क को कभी विक्टिम के तौर पर नहीं देखा. इसके बजाय, उन्होंने उसे एक ऐसी औरत के तौर पर देखा जिसने अपनी सेक्सुअलिटी को जज किए जाने के बावजूद उसे अपनाया और सेलिब्रेट किया.

एकता ने कहा, “द डर्टी पिक्चर सिल्क स्मिता के बारे में थी. यह एक ऐसी औरत के बारे में थी जिसे अपनी सेक्सुअलिटी के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए बुरा-भला कहा गया था. अब सेक्सुअलिटी आपकी पसंद की चीज़ है. मैंने कभी उसे विक्टिम की तरह नहीं देखा. मैंने उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जिसने अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट किया, और फ़िल्म ने बहुत अच्छा किया.”

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कौन होगी फिल्म में सिल्क स्मिता

उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल एक बार फिर सिल्क स्मिता जैसी ही औरत के इर्द-गिर्द घूमेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि फ़िल्म किसकी कहानी पर आधारित होगी. उन्होंने बताया कि एक बड़ी घोषणा बाद में की जाएगी. कास्ट और स्टोरीलाइन की घोषणा अभी बाकी है. अभी के लिए, एकता ने द डर्टी पिक्चर 2 के ज़्यादातर हिस्से को सीक्रेट रखा है. प्रोड्यूसर ने कास्ट, डायरेक्टर, रिलीज़ डेट या उस औरत की पहचान का खुलासा नहीं किया है जिसकी कहानी सीक्वल में होगी. उन्होंने अभी तक अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी फिल्म की घोषणा नहीं की है. ओरिजिनल फिल्म 2 दिसंबर 2011 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी, और यह सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित थी, जिन्होंने अपने 18 साल के करियर में 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया. 35 साल की उम्र में चेन्नई में उनके घर पर सुसाइड कर लिया गया था.

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