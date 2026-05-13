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The Boys Season 5 Episode 7 OTT Release Time: भारत में कब और कहां हिंदी में देख पाएंगे अगला एपिसोड

The Boys Season 5 Episode 7 OTT Release Time: होमलैंडर की अमरता ने बढ़ाई बुचर की मुश्किलें, जानें भारत में कब और कैसे देखें इस धमाकेदार सीरीज का अगला एपिसोड हिंदी में.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 13, 2026 1:51:34 PM IST

The Boys Season 5 Episode 7 OTT Release Time: भारत में कब और कहां हिंदी में देख पाएंगे अगला एपिसोड


The Boys Season 5 Episode 7 OTT Release Date & Time: ‘द बॉयज’ (The Boys) अपने धमाकेदार फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया भर के फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि बिली बुचर और होमलैंडर के बीच की यह खूनी जंग आखिरकार क्या मोड़ लेती है. अपने डार्क ह्यूमर, जबरदस्त एक्शन और अनकही कहानी की वजह से एमी अवॉर्ड जीत चुका यह शो आज ग्लोबल लेवल पर सबसे चर्चित स्ट्रीमिंग सीरीज बन चुका है. भारत में भी इस शो की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, खासकर जब से इसके हिंदी डब वर्जन ने इसे क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट पसंद करने वाले दर्शकों तक पहुंचाया है.

कब और कहां स्ट्रीम होगा एपिसोड 7?

भारतीय दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि द बॉयज सीजन 5 का एपिसोड 7 आज यानी 13 मई को दोपहर 12:30 बजे अमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हो गया है. मेकर्स इस बार भी हर बुधवार को नया एपिसोड ड्रॉप करने का पुराना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ताकि दर्शकों के बीच सस्पेंस बना रहे. बता दें कि इस सीजन में कुल आठ एपिसोड होंगे और इसका ग्रैंड फिनाले 20 मई को स्ट्रीम किया जाएगा. जो दर्शक इसे हिंदी में देखना चाहते हैं, वे आसानी से प्राइम वीडियो की सेटिंग्स में जाकर भाषा बदल सकते हैं. बस ‘ऑडियो और सबटाइटल’ सेक्शन में जाएं और ‘हिंदी’ विकल्प चुनें. पिछले कुछ सीजन में इस शो की लोकप्रियता बढ़ाने में हिंदी डबिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है.

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क्या होगा इस बार खास?

एपिसोड 6 के चौंकाने वाले अंत के बाद एपिसोड 7 को लेकर एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि होमलैंडर ने ‘V-One’ सीरम के जरिए अमरता हासिल कर ली है, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुचर और उसकी टीम उसे रोक पाएगी?

सोशल मीडिया पर चल रही थ्योरीज की मानें तो अगले एपिसोड में सिस्टर सेज (Sister Sage), किमीको और कंपाउंड-वी से जुड़े एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए गुपचुप तरीके से ‘द बॉयज’ के साथ हाथ मिला सकती है. हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्लान बुरी तरह फेल हो सकता है. इसके अलावा, फ्रेंचई और मदर्स मिल्क की इमोशनल जर्नी भी देखने को मिलेगी. वहीं, चर्चा यह भी है कि ‘सोल्जर बॉय’ की वापसी हो सकती है, जो शायद होमलैंडर के खिलाफ खड़ा होने वाला अकेला शख्स बचा है. एरिक क्रिपके द्वारा बनाई गई इस सीरीज में कार्ल अर्बन, जैक क्वैड और एंथनी स्टार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. यह शो गार्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन की कॉमिक बुक्स पर आधारित है.

फिनाले को लेकर बढ़ता रोमांच

अपनी शुरुआत से ही यह शो सुपरहीरो और कॉर्पोरेट पावर पर अपने तीखे कटाक्ष के लिए सराहा गया है. अब जब सीरीज खत्म होने में सिर्फ दो एपिसोड बचे हैं, तो फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. क्या बुचर आखिरकार होमलैंडर को मात दे पाएगा या कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी?

Tags: The Boys Season 5
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