49 लाख के कम बजट में बनी इस फिल्म ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस! 20000 करोड़ की करी थी छप्पर फाड़ कमाई, डरावनी कहानी ने जीता था लोगों का दिल

Must Watch Movie On OTT: आज के दौर में लोगों थिएटर से ज्यादा ऑटीटी पर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद है और ऑटीटी पर क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में अगर आप भी कुछ हटकर और अलग देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां एक ऐसी फिल्म, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था और छप्परफाड़ कमाई की थी।

1999 में रिलीज हुई ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’

यह हम बात करें रहे हैं 1999 में रिलीज हुई ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ (The Blair Witch Project) की, जो हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में थ्रिलर और सस्पेंस कुटकुट कर भरा हुआ है। फिल्म ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ की कहानी तीन युवा छात्रों की है- हीथर डोनह्यू, माइकल विलियम्स और जोशुआ लियोनार्ड, जो मैरीलैंड के जंगलों में जाकर स्थानीय लेजेंड ब्लेयर विच पर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकलते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। वहीं एक साल बाद उनका कैमरा और फुटेज मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। फिल्म की कहानी बेहद डरावनी है और इसमें सस्पेंस भर-भरकर दिया गया है, जिसकी वजह से यह फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी।

बेहद कम बजट में बनी फिल्म ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’

बता दें कि इस फिल्म ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ (The Blair Witch Project) को मात्र 60000 डॉलर यानी लगभग 49 लाख रुपये से भी बेहद कम बजट में बनाया गया है और इस फिल्म को बस 8 दिन में बना कर तैयार कर दिया था और रिलीज के समय लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपनी दमदार कमाई से हर किसी को हिलाकर रख दिया था। फिल्म ने 250 मिलियन डॉलर करीब यानी 20 अरब रुपये की जबरदस्त कमाई की थी और सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में एक बन गई थी। फिल्म का निर्देशन डैनियल मायरिक और एडुआर्डो सांचेज द्वारा किया गया था। अमेजन प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म ‘द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट’ (The Blair Witch Project) को आसानी से देख सकते हैं।