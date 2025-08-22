The Bengal Files को लेकर कोलकाता में मचा हंगामा, पल्लवी जोशी ने सुनाई ममता सरकार को खरी-खोटी, TMC में मचा हड़कंप!

The Bengal Files: फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर इन दिनों राजनीति में काफी बवाल मचा हुआ है। इस फिल्म के कारण एक्ट्रेस पल्लवी जोशी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। फिल्म का ट्रेलर कोलकाता में रिलीज करने का तय किया गया था। लेकिन यहां के प्रशासन ने इस पर फिलहाल को लिए रोक लगा दी है। जिसको लेकर फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर ने बंगाल की राज्य सरकार पर मनमानी करने के आरोप भी लगा दिए हैं। फिल्म को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है।

फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर लगी रोक

अब फिल्म की निर्माता और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने हाल ही में कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर लगाई गई रोक को लेकर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर रोक और हंगामे को लेकर वहां की ममता बनर्जी की सरकार तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राज्य सरकार को लेकर भारी नाराजगी व्यक्त की है।

पल्लवी जोशी ने जताया विरोध

पल्लवी ने अपना विरोध जाहिर करते हुए आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि- यह साफ तौर पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने ही किया है। हर इस बात को लोगों के बीच जाहिर करने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। हमें पहले से ही पता था कि फिल्म को लेकर हमें किसी ना किसी तरह का विरोध झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि यह विरोध इस तरह से होगा कि हम अपना ट्रेलर यहां बिल्कुल ही नहीं दिखा पाएंगे। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की सालगिरह थी। हमारे लिए इस दिन ट्रेलर रिलीज करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था।

“सभी को काफी बुरा लगा” – पल्लवी जोशी