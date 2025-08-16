Home > मनोरंजन > बेहद दमदार है The Bengal Files की कहानी, ट्रेलर ने सामने आते ही मचा दिया धमाल…एक-एक सीन देख कांप उठेगी आपकी रूह!

The Bengal Files Trailer Release: विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग मूवी ‘द बंगाल फाइल्स’ का क्रेज अभी से लोगों में देखने को मिल रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर आज 16 जून को रिलीज कर दिया गया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 16, 2025 14:42:00 IST

The Bengal Files Trailer Release: विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर आज शनिवार, 16 अगस्त को जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग मूवी ‘द बंगाल फाइल्स’ का क्रेज अभी से लोगों में देखने को मिल रहा है। ट्रेलर देख दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेकर्स ने इसे जी स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। फैंस को फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।

फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज

दरअसल यह फिल्म साल 1946 में हुए कोलकाता दंगों के बारे में है। ट्रेलर ने शुरू से लेकर अंत तक धमाल मचा दिया है। फिल्म की कास्ट काफी अच्छी एक्टिंग करती नजर आ रही है। फिल्म में अनुपम खेर समेत पालोमी घोष, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सार और मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है।

दर्शकों के काफी पसंद आ रहा ट्रेलर

ट्रेलर को यूट्यूब पर अब तक 33k से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-एक भारतीय बंगाली के रूप में, मैं आभारी हूं कि कम से कम एक फिल्म निर्माता में भारतीय इतिहास के इस अत्याचार और रक्तरंजित अध्याय को प्रकाश में लाने का साहस और इरादा था। वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्मों से मेरा परिचय थोड़ी देर से हुआ। लेकिन इस बार मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं उनका पहला दिन, पहला शो देखूं। एक और यूजर ने लिखा-एक प्रवासी हिंदू होने के नाते, मेरे दादा-दादी को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। जब बंगाल दो हिस्सों में बंट गया, तो वे बांग्लादेश से भारत आए। बांग्लादेशी चुमलिम समुदाय ने उन पर अत्याचार किए और यह सच है।

बता दें कि ट्रेलर रिलीज से पहले ही यह फिल्म विवादों में बनी हुई है। इस फिल्म को कुछ लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी काफी विवादों में आई थी। यह फिल्म में विवेक अग्निहोत्री की है।

