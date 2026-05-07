The Bengal Files Release Kolkata: BJP की सरकार बनते ही बंगाल का काला सच दिखाएगी ये फिल्म; जानें कब हो रही रिलीज

The Bengal Files Release Kolkata: विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म ‘द बंगाल फ़ाइल्स’ शुक्रवार से कोलकाता में दिखाई जाएगी. पिछले साल सितंबर में रिलीज़ होने के बाद, जब ये फ़िल्म पश्चिम बंगाल में मुश्किलों में फँस गई थी, उसके महीनों बाद अब ये फ़िल्म दिखाई जा रही है. यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अग्निहोत्री ने आरोप लगाया था कि फ़िल्म को राज्य में दिखाने से रोका जा रहा है. BJP की बंगाल जीत के तुरंत बाद, अग्निहोत्री ने X पर एक पोस्ट किया और बताया कि कैसे उनकी पिछली फ़िल्म ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ को सिनेमा हॉल से हटा दिया गया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने ही ‘द बंगाल फ़ाइल्स’ पर प्रतिबंध लगाया था. वहीं, फ़िल्म की रिलीज़ से जुड़े लोगों ने कहा कि इसे न केवल कोलकाता में, बल्कि पूरे राज्य के सिनेमाघरों में दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

X पर किया पोस्ट

X पर अपनी पोस्ट में, अग्निहोत्री ने लिखा, ‘हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया था. हम पर हमला किया गया और मारपीट की गई. मेरे ख़िलाफ़ दर्जनों FIR दर्ज की गईं. बंगाल में मुझे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था. मैं गवर्नर से अपना अवॉर्ड लेने भी नहीं जा पाया था. लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी. इन चुनावों के दौरान, हमने ये सुनिश्चित किया कि फ़िल्म को किसी भी तरह से बंगाल भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए. मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से ही सही, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी.’

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बंगाल में रिलीज हो रही फिल्म

‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ के अनुसार, प्रिया सिनेमाज़ के अरिजीत दत्ता, जो शुक्रवार को फ़िल्म रिलीज़ करेंगे, उन्होंने कहा, ‘एक सेंसर की हुई फ़िल्म बंगाल में सिर्फ़ एक पार्टी के फ़रमान की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई थी. पूरे भारत में लोग इसे देख रहे थे, लेकिन बंगाल का एक भी सिनेमाघर इसे नहीं दिखा पाया. इस फ़िल्म को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्सुकता थी. मुझे खुशी है कि अब बंगाल के लोग भी इसे देख पाएँगे.’ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर सतादीप साहा के हवाले से भी कहा, ‘सिर्फ़ कोलकाता ही नहीं, हम पूरे बंगाल के सिनेमाघरों की एक लिस्ट पर काम कर रहे हैं.’

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