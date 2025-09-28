खुद को थप्पड़ मारते थे Aryan Khan, The Bads Of Bollywood की स्टार कास्ट ने खोले सेट के राज; ऐसा था King Khan के बेटे का बर्ताव

Aryan Khan on The Bads Of Bollywood Set: Aryan Khan की सीरीज़ The Bads of Bollywood इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं. रिलीज से पहले इस सीरीज को प्रमोट नहीं किया गया था. इसकी वजह थी, कि मेकर्स सीरीज को एक मिस्ट्री बनाकर लोगों के सामने पेश करना चाहते थे. मेकर्स के इस फैसला का फायदा भी सीरीज को हुआ है. लोगों ने इस सीरीज को काफी पसंद किया है. लोग आर्यन खान की मेहनत देख हैरान रह गए हैं. क्रिटिक्स ने अपने रिव्यूज़ में इसके ह्यूमर की तारीफ की है. सीरीज के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा इसकी कास्ट की चर्चा हुआ. शायद ही कोई सुपरस्टार इस सीरीज में नजर नहीं आया होगा.

राघव ने किया आर्यन को लेकर खुलासा

सीरीज सामने आ चुकी है, अब कास्ट ने मीडिया से इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है. हाल ही में सीरीज़ के एक्टर्स ने बॉलीवुड हंगामा से इस सीरीज और आर्यन खान को लेकर बातचीत की. इस बातचीत के दौरान राघव जुयाल (Raghav Juyal) ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि– आर्यन का डायरेक्शन स्टाइल काफी अलग है. आर्यन इतने कन्विक्शन से उन्हें सीन समझाते थे कि वो खुद को थप्पड़ मारने लगते थे.

आर्यन ने पूरी तरह – लक्ष्य

राघव ने अपने ऑडिशन का प्रोसेस बताते हुए कहा कि– आर्यन ने मुझे रोल के बारे में बताया था. उन्होंने कहा कि– यह इस शो का ह्यूमरस टेक है. मैंने उनसे कहा कि– यार मजा आएगा. मैं बहुत एक्साइटिड था. मैंने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी पूछा नहीं. बस मैंने सोचा कि आर्यन और शाहरूख सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. इसके बाद लक्ष्य ने टोकते हुए कहा कि– में स्क्रिप्ट मिली ही कहां. हमें बहुत टाइम के बाद स्क्रिप्ट दी गई थी. उसके बाद जब हमने पढ़ी तो हम हंस हंस कर गिर गए. मेरा एंट्री शॉट आर्यन ने पूरी तरह इनैक्ट कर के दिखाया. उन्होंने सबके सामने ही इनैक्ट किया कि ऐसे एक बस लगी है. बस तुझे ऊपर से कूद कर आना है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का धमाका

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज़ “द बैड्स ऑफ बॉलीवुड” इन दिनों न केवल नेटफ्लिक्स पर, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. आर्यन के निर्देशन में बनी इस पहली सीरीज़ में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल और सहर बंबा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, एसएस राजामौली, आमिर खान और कई अन्य स्टार्स ने कैमियो किया है. एक किरदार जिसने अपनी दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीता, वह था रजत बेदी द्वारा निभाया गया किरदार, जोराज सक्सेना था.