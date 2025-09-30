Thamma star cast fees: रश्मिका मंदाना से ज्यादा कमा ले गए आयुष्मान, सबसे पीछे रह गए परेश रावल और मलाइका अरोड़ा..!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड

Thamma star cast fees : आयुष्मान और रश्मिका की थम्मा में बैतालों का राज, यक्षासन का कहर और एक रहस्यमयी मिशन है- क्या ये जोड़ी उसे रोक पाएगी? जानिए सितारों की फीस कि किसे मिला है ज्यादा पैसा और कौन रह गया पीछे.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 30, 2025 12:27:53 PM IST

Thamma star cast fees : बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली स्त्री 2 और सरप्राइज हिट मुनज्या के बाद अब लोगों की निगाहें डाइनेश विजन की अगली हॉरर-कॉमेडी फिल्म थम्मा पर टिकी हैं. ये फिल्म न सिर्फ एक नई कहानी लेकर आ रही है, बल्कि ये Maddock Horror Comedy Universe को सुपरनैचुरल फैंटेसी रोमांस की ओर एक नया मोड़ देने जा रही है.

थम्मा की कहानी रहस्य, रोमांच और पौराणिक कल्पनाओं से भरपूर है. फिल्म की पृष्ठभूमि बैतालों (vampires) और उनके राजा यक्षासन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी. इस खतरनाक सत्ता को रोकने के लिए कहानी में दो किरदार सामने आते हैं- आलोक गोयल, जिसे निभा रहे हैं आयुष्मान खुराना और ताड़का, जिनका किरदार निभा रही हैं रश्मिका मंदाना. क्या ये दोनों मिलकर यक्षासन को रोक पाएंगे या नहीं. ये देखना दिलचस्प होगा.

Thamma star cast fees : स्टार कास्ट और उनकी फीस

फिल्म की रिलीज से पहले, फैंस के बीच सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि स्टार कास्ट की फीस भी चर्चा का विषय बन चुकी है. आइए जानते हैं किस एक्टर ने इस फिल्म से कितनी कमाई की.

Ayushmann Khurrana Thamma Fees : आयुष्मान खुराना की फीस

फिल्म में मेन रोल निभा रहे आयुष्मान खुराना को थम्मा के लिए सबसे बड़ी रकम मिली है. DNA की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस फिल्म से 8 से 10 करोड़ रुपये तक की फीस ली है. हॉरर-कॉमेडी और रोमांटिक किरदारों में आयुष्मान की पकड़ को देखते हुए यह फीस वाजिब मानी जा रही है.

Rashmika Mandanna Thamma Fees : रश्मिका मंदाना की फीस

रश्मिका मंदाना, जिन्हें इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का ‘लकी चार्म’ कहा जा रहा है, ने पुष्पा 2, छावा और एनिमल जैसी फिल्मों से बड़ी सफलता पाई है. इसके बावजूद थम्मा के लिए उन्हें 5 से 7 करोड़ रुपये ही मिले हैं, जो आयुष्मान से कम है.

 नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की दमदार भूमिका 

विलेन के किरदार में नवाज़ुद्दीन हमेशा से प्रभावशाली रहे हैं. थम्मा में भी वो मेन खलनायक यक्षासन की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 3 से 4 करोड़ रुपये का मेहनताना मिला है.

परेश रावल और मलाइका अरोड़ा बने सबसे कम फीस पाने वाले सितारे

परेश रावल, जो फिल्म के सबसे वरिष्ठ कलाकारों में से हैं, उन्हें थम्मा के लिए करीब 2 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, मलाइका अरोड़ा को फिल्म में एक स्पेशल आइटम नंबर के लिए भी 2 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं.

फिल्म रिलीज की तारीख 

थम्मा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. स्त्री, भेड़िया, मुनज्या जैसी फिल्मों की सफलता के बाद लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. कहानी का सुपरनैचुरल एंगल, स्टार कास्ट और Maddock का यूनिवर्स – ये सभी मिलकर इसे एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं.

