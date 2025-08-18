Thama Fist Look: डरने के लिए रहिए तैयार, ‘थामा’ के स्टार्स का फर्स्ट लुक आया सामने, इंटरनेट पर मचाया तहलका

Thama Fist Look: स्त्री, स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया की अपार सफलता के बाद, मैडॉक फिल्म्स एक और हॉरर कॉमेडी, थामा, रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयुष्मान खुराना अभिनीत यह फिल्म 2025 की दिवाली के आसपास सिनेमाघरों में रिलीज होगी और एक डरावनी प्रेम कहानी दिखाने का वादा करती है। अब निर्माताओं ने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म के कलाकारों का खुलासा कर दिया है।

थामा के निर्माताओं ने किरदारों का खुलासा किया

आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान, अमर कौशिक द्वारा निर्मित, थामा आपको मैडॉक की बहुचर्चित हॉरर-कॉमेडी दुनिया में ले जाती है। आयुष्मान खुराना इस फिल्म में आलोक का किरदार निभा रहे हैं। निर्माताओं ने उनके किरदार का विवरण इस प्रकार दिया। जिसमें उन्होंने लिखा, “मानवता की आखिरी उम्मीद।”

थामा में ये सितारे निभाएंगे ये भूमिकाएँ

रश्मिका मंदाना तारक की भूमिका निभा रही हैं, जिन्हें “प्रकाश की पहली किरण” बताया गया है। दूसरी तरफ, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी यक्षसन में तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें “अंधकार का राजा” बताया गया है। अनुभवी अभिनेता परेश रावल श्री राम बजाज गोयल की भूमिका निभा रहे हैं, जो “हमेशा हास्य में त्रासदी ढूंढ लेते हैं।”

रश्मिका ने थामा के बारे में क्या कहा

थामा के बारे में बात करते हुए, पुष्पा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने द नोग मैगज़ीन को बताया, “हे भगवान! थामा के लिए, हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की। जब तक हमने इस फिल्म की शूटिंग की, तब तक ऐसा लगा जैसे मैंने 24-25 फिल्में कर ली हैं। ऐसा होगा, लेकिन उफ्फ, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि यह एक तरह से लोगों के मेरे बारे में देखने के तरीके को बदल देगा।”

