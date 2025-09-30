क्या करूर भगदड़ विवाद के बाद फिल्मों को अलविदा कहेंगे थलापति विजय ?

Thalapathy Vijay: The journey from films to politics: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, उन्हें कौन नहीं जानता होगा. सिर्फ तमिल सिनेमा के दर्शक ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के फिल्म देखने वाले दर्शक भी उन्हें काफी पंसद करते हैं. हाल ही में हुए करूर भगदड़ की घटना के बाद से उनका नाम काफ ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिला. लेकिन आपको इस खबर में हम उनके फिल्मी सफर से लेकर राजनीतिक यू-टर्न के बारे में भी विस्तार से बताएंगे.

थलापति विजय का राजनीतिक यू-टर्न:

थलापति विजय ने साल 2021 में अपने माता-पिता के खिलाफ कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया था. इसकी वजह यह थी कि उनके पिता, फिल्म डायरेक्टर एस. ए. चंद्रशेखर, और मां शोभा, ने उनके फैन क्लब ‘विजय मक्कल इयक्कम’ को साल 2020 में चुनाव आयोग में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत कराया था. थलापति विजय का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने अपने प्रशंसकों से इस पार्टी में शामिल न होने की अपील भी की थी. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी छवि के राजनीतिक इस्तेमाल को रोकने के लिए 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया था. इसके बाद, सितंबर 2021 में उनके पिता को मजबूरन पार्टी भंग करनी पड़ी थी. हालांकि, ढाई साल बाद यह स्थिति पूरी तरह तरह से बदल गई. 2 फरवरी 2024 को, विजय ने खुद अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके)’ की घोषणा की और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही.

थलापति विजय का करियर और संपत्ति:

22 जून 1974 को जन्मे विजय अब तक 68 फिल्मों में अपना शानदार अभिनय कर चुके हैं, उनका नाम भारत के सबसे महंगे अभिनेताओं की सूचि में शामिल है. फोर्ब्स के मुताबिक, वह एक फिल्म के लिए ₹130 करोड़ से ₹275 करोड़ तक फीस लेते हैं. उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग ₹474 करोड़ की है. उनका चेन्नई के नीलांकरई में स्थित समुद्र किनारे बना सफेद महलनुमा बंगला खासा आकर्षण का केंद्र है, जिसका डिज़ाइन कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के बीच हाउस से प्रेरित है. इतना ही नहीं, उनके पास बीएमडब्ल्यू (BMW) एक्स5-एक्स6, ऑडी ए8 एल जैसी 15 लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है.

निजी जीवन और विवाद से जुड़ी कहानी:

थलापति विजय ने साल 1999 में ब्रिटेन में रहने वाली श्रीलंकाई मूल की अपनी प्रशंसक संगीता से शादी की. इस जोड़ा का एक बेटा और एक बेटी है. उनकी शिक्षा चेन्नई के स्कूलों से हुई और उन्होंने लोयोला कॉलेज से विज़ुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन शुरू की, लेकिन अभिनय के लिए इसे पूरा नहीं कर सकें. फिलहाल, विजय पर फिल्म से हुई कमाई छिपाने का एक मामला कोर्ट में लंबित भी है. तो वहीं, दूसरी तरफ करूर रैली में भगदड़ के मामले में टीवीके के जिला सचिव वीपी माथिय्यालगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. FIR में विजय पर भी जानबूझकर देरी से पहुंचने और बिना अनुमति के रोड शो करने के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.