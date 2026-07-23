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Jana Nayagan Review: मास, मैसेज और मैजिक! विजय की विदाई फिल्म ने फैंस को कर दिया भावुक और रोमांचित

Jana Nayagan Review: फ़िल्मी करियर में विजय की यह आखिरी फ़िल्म है, और 'जना नायकन' शुरू से ही एक बात साफ़ कर देती है - यह फ़िल्म सीधे उनके फ़ैन्स के लिए बनाई गई है और साथ ही उनकी उस राजनीतिक छवि को भी दिखाती है जो आज उनकी पहचान बन चुकी है.

By: Heena Khan | Published: July 23, 2026 12:00:59 PM IST

Jana Nayagan Review
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Jana Nayagan Review: फ़िल्मी करियर में विजय की यह आखिरी फ़िल्म है, और ‘जना नायकन’ शुरू से ही एक बात साफ़ कर देती है – यह फ़िल्म सीधे उनके फ़ैन्स के लिए बनाई गई है और साथ ही उनकी उस राजनीतिक छवि को भी दिखाती है जो आज उनकी पहचान बन चुकी है. फ़िल्म की शुरुआत से ही ‘जना नायकन’ स्टार विजय का जश्न मनाती है और उन्हें उस राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है जो वे आज बन चुके हैं. हम वेट्री (विजय) से जेल में मिलते हैं, जहाँ वह मदुरै में एक ऐसे अपराध की सज़ा काट रहा है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि उसे जेल उसकी माँ ने ही भेजा था. लेकिन हम देखते हैं कि वह कोई आम कैदी नहीं है; यह बात उसके स्वैग, उसके डायलॉग्स और जेल के दूसरे कैदियों पर उसके दबदबे से साफ़ पता चलती है.

20 बार जान लेने की कोशिश 

असल में, जेल का एक अफ़सर (निज़लगल रवि) हमें बताता है कि उसे मारने की 20 बार कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बच निकला. और फिर वह लाइन आती है जो विजय के किरदार के प्रभाव को बयां करती है: “थलापति हमारी सुरक्षा में नहीं हैं. हम उनकी सुरक्षा में हैं.” इस बीच, वेट्री की मरणासन्न माँ (रेवती) अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहती हैं और जेल वॉर्डन श्रीकांत (गौतम वासुदेव मेनन) वेट्री की उनसे मुलाक़ात का इंतज़ाम करते हैं. इसके नतीजे में श्रीकांत सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन वे वेट्री की मदद करते हैं ताकि वह 15 अगस्त को मिलने वाली सालाना माफ़ी के तहत रिहा हो सके. अब, वेट्री का श्रीकांत की बेटी विजी (ममिता बैजू) के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है और एक दुर्घटना में जेल वॉर्डन की अचानक मौत के बाद वेट्री, विजी का गार्जियन बन जाता है.

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स्टार के पीछे छिपा एक सच्चा इंसान

उनके बीच का यह भावुक रिश्ता हमें वेट्री के एक और पहलू से रूबरू कराता है – स्टार के पीछे छिपा एक सच्चा इंसान. इनसे से जुड़े कई ऐसे वाकये हैं जिनमें वेट्री उसे बचाने के लिए आगे आता है, और इसी समय कायाल (पूजा हेगड़े), जो एक टीवी चैनल में पत्रकार है, उनकी ज़िंदगी में आती है. वेत्री का सपना विजी को मिलिट्री अफ़सर बनाना है क्योंकि यह श्रीकांत का सपना था. क्या यह सपना सच होता है? एक अलग कहानी में, हमें अफ्रीका के एक काल्पनिक देश ‘स्वासनिया’ से मिलवाया जाता है, जिसे जॉन हिम्लर (बॉबी देओल) लूट रहा है और बर्बाद कर रहा है. हिम्लर एक खूंखार अपराधी है जो भारत और तमिलनाडु समेत कई देशों की सरकारों और नेताओं को कंट्रोल करता है.

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Tags: Jana Nayagansouth filmsvijay thalapati
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