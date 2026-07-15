CM थलपति विजय के फैंस के लिए खुशखबरी, ‘जन नायगन’ की रिलीज डेट का ऐलान; कब आएगी फिल्म?

साउथ अभिनेता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायगन’ आखिरकार इस महीने दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. फिल्म कई दिन तक कानूनी पेंच में फंसी रही है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बुधवार को थलापति विजय ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का एक नया और दमदार पोस्टर जारी किया. यह फिल्म सिनेमाघरों में 23 जुलाई को रिली होगी. अभिनेता ने अपने पोस्ट में लिखा, “#JanaNayaganFromJuly23” लिखा. इस घोषणा से प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह फैल गया, जो अभिनेता की राजनीति में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले उनकी आखिरी फिल्म होने की उम्मीद में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

फिल्म निर्माता ने भी साझा किया पोस्ट

केवीएन प्रोडक्शंस नामक प्रोडक्शन बैनर ने भी इस अवसर पर फिल्म ‘एक्स’ के बारे में एक सशक्त संदेश जारी किया, जिसमें फिल्म द्वारा पार की गई चुनौतियों का संकेत दिया गया. बैनर ने 23 जुलाई को फिल्म की रिलीज की पुष्टि करते हुए लिखा, ‘अग्नि परीक्षा से गुजरी. समय की कसौटी पर खरी उतरी. इतिहास के लिए बनी. जितनी कठिन लड़ाई, उतनी ही बुलंद जीत.’

कई रिलीज डेट टली

फिल्म ‘जन नायगन’ को पहले पोंगल के त्योहार से पहले 9 जनवरी को रिलीज करने की उम्मीद थी , लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े कानूनी मामलों के कारण इसकी रिलीज तिथि अनिश्चित हो गई. विवाद कहानी के राजनीतिक पहलुओं से उपजा, जिसमें विजय को जनता के सर्वोच्च नेता और रक्षक के रूप में दिखाया गया है. फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट का विरोध करने वालों के एक वर्ग का तर्क था कि यह इस साल की शुरुआत में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है.

यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसके चलते कई सुनवाईयां हुईं और फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा में देरी हुई. विजय के चुनाव जीतने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के दो महीने से अधिक समय बाद, फिल्म निर्माताओं को आखिरकार फिल्म का प्रमाणन प्राप्त हुआ. फिल्म को हाल ही में ‘ए’ प्रमाणपत्र मिला है, जिससे फिल्म निर्माताओं के लिए 23 जुलाई को फिल्म की विश्वव्यापी रिलीज की तारीख तय करने का रास्ता साफ हो गया है.

फिल्म के बारे में

एच. विनोथ द्वारा निर्देशित फिल्म ‘जन नायगन’ में विजय मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ पूजा हेगड़े हैं. फिल्म में बॉबी देओल, मामिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और नारायण भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.

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