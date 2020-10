नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म ‘थलाइवी’ की शूटिंग का एक और शेड्यूल पूरा कर लिया है. अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा किया, जिसमें वह तमलिनाडू की पूर्व सीएम जयललिता की तरह हूबहू दिखाई दे रही हैं.

कंगना ने सात महीने बाद फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की. इसके साथ ही जयललिता की बायोपिक के सेट से नई बीटीएस तस्वीरें साझा कीं. थलाइवी फिल्म में कंगना जयललिता की यात्रा को एक शानदार अभिनेत्री के रूप में पेश करती हैं.कंगना रनौत द्वारा साझा की गई तस्वीरों में, अभिनेत्री को साड़ी पहने देखा जा सकता है. वह एक तस्वीर में मास्क पहने हुए भी देखा जा सकता है. फिल्म के सेट से तस्वीरें साझा करते हुए, अभिनेत्री ने लिखा: “जया मां के आशीर्वाद से हमने क्रांतिकारी नेता का एक और शेड्यूल पूरा किया. कोरोना के बाद कई चीजें अलग-अलग होती हैं, लेकिन एक्शन के बीच और कट करने से पहले कुछ भी नहीं बदलता है. धन्यवाद ”

With the blessings of Jaya Ma we completed one more schedule of Thalaivi- the revolutionary leader. After corona many things are different but between action and before cut nothing changes. Thank you team @vishinduri @ShaaileshRSingh #ALVijay pic.twitter.com/CghmfK0JQf — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 11, 2020

कंगना रनौत ने इस महीने अपनी फिल्म थलाइवी की शूटिंग फिर से शुरू की. इससे पहले, उन्होंने फिल्म के निर्देशक एएल विजय के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं. और लिखा “गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरे बिल्कुल प्रतिभाशाली और सबसे स्नेही निर्देशक विजय कुमार जी के साथ कल सुबह की चर्चा से कुछ तस्वीरें हैं. इस दुनिया में कई अद्भुत स्थान हैं लेकिन मेरे लिए सबसे सुखद और सुकून देने वाला है फिल्म सेट. # तलवई। , “उसने ट्वीट किया.

Good morning friends, these are some stills from yesterday’s early morning scene discussion with my absolutely talented and most affectionate director A.L Vijay ji, there are many amazing places in this world but the most soothing and comforting to me is a film set #Thalaivi pic.twitter.com/qGjw0nQjRQ — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 5, 2020

इस साल की शुरुआत में, फिल्म के निर्माताओं ने अरविंद स्वामी के फर्स्ट लुक को फिल्म से मारुथुर गोपला रामचंद्रन (एमजीआर) के रूप में साझा किया. फिल्म से अपने लुक को साझा करते हुए, अरविंद स्वामी ने ट्वीट किया: “यहां मेरा पहला लुक है पुरैची थलाइवर, थाकलवी में मक्कल थिलगम एमजीआर.”

Here is my first look as Puratchi Thaliavar, Makkal Thilagam MGR in #Thalaivi . A teaser follows at 10.30 am today. Hope u like it 🙏 pic.twitter.com/LjnN6Ybwrw — arvind swami (@thearvindswami) January 17, 2020

बता दें फिल्म ‘थलाइवी’ तमलिनाडू की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में रोल करने के लिए कंगना ने लगभग 20 किलो तक अपना वजन बढ़ाया है. फिल्म तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा.

