बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. अमेरिकन स्क्रीन राइटर टैरेंस मैकनली भी अन्य हॉलीवुड स्टार की तरह ही जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे. कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था. लेकिन बीते मंगलवार उन्होंने फ्लोरिडा के अस्पताल में अंतिम सांस ली. टैरेंस लंग कैंसर से भी पीड़ित थे. लेकिन 81 साल की उम्र में कैंसर से लड़ने के बाद भी उनकी जिंदगी कोरोना से हार गई.

टैरेंस को the bard of American theater कहा जाता था. उन्होंने अपने जीवन के 60 साल इंडस्ट्री को दिए. इतना ही नहीं टैरेंस को प्रतिष्ठित एमी और टोनी अवॉर्ड्स से भी सम्मानित किया जा चुका है. टैंरेंट लव, एड्स, होमोफोबिया जैसे विषय पर लिखा करते थे. उन्होंने किस ऑफ द स्पाइडरवुमन, रैगटाइम जैसी बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं. उनके निधन की खबर के बाद से ही पूरी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. कई लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट कर टैरेंस मैकनली के निधन पर दुख जाहिर की.

Saddened to hear of the passing of Terrence McNally. He was an absolute gentleman and his commitment to the theatre was unwavering. He will be missed by so many of us x

— James Corden (@JKCorden) March 24, 2020