फीस पर अटकी डील, गीतकार ने छोड़ा साथ; डायरेक्टर का लिखा गाना बन गया सदाबहार हिट

Behind The Song: 70 के दशक में एक पॉपुलर गाना ‘तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम’ रिलीज हुआ, जो फिल्म हवस का गाना है. संगीत प्रेमियों में ये गाना आज भी काफी पसंद किया जाने वाला गाना है. ये गाना सदाबहार गानों में से एक माना जाता है. इस गाने को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी. वहीं इसका संगीत उषा खन्ना का था. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को पहले दिग्गज गीतकार आनंद बक्शी लिखने वाले थे. हालांकि फीस को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद आनंद बक्शी ने फिल्म छोड़ दी थी.

वहीं फिल्म का काम न रुके, इस बात को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर सावन कुमार टाक ने खुद ही गीत लिखने का फैसला किया. उन्होंने ‘तेरी गलियों में न रखेंगे कदम’ गाने के दर्द भरे बोल लिखे. मोहम्मद रफी ने आवाज दी और उषा खन्ना ने उसे धुन में पिरोया, जो दर्शकों के दिलों को छू गए.

डायरेक्टर के साथ ही गीतकार बन गए सावन

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर खास कमाई नहीं की लेकिन ये गाना सुपरहिट हो गया. ये गीत सदाबहार गानों की लिस्ट में शामिल हो गया. दिलचस्प बात ये है कि इस घटना के बाद सावन कुमार टाक ने गीत लिखने की स्किल्स को भी गंभीरता से लिया और अपना लिया. उन्होंने कई फिल्मों के गीत खुद लिखे. इसके बाद से ही उन्हें एक अच्छे डायरेक्टर के साथ ही एक अच्छे गीतकार के रूप में भी पहचान मिलने लगी.

हवस में थे ये एक्टर्स

बता दें कि फिल्म हवस में नीतू कपूर, अनिल धवन, बिंदू, प्रदीप कुमार और रेखा जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इसकी कहानी रिश्तों, आकर्षण, लालच और मानवीय इच्छाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह हवस, धन और स्वार्थ इंसान के रिश्तों और फैसलों पर असर डालती है. इसके कारण फिल्म का नाम हवस रखा गया. उस दौर में ये काफी बोल्ड फिल्म मानी जाती थी. इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर रहे थे. वहीं मोहम्मद रफी की आवाज में तेरी गलियों में न रखेंगे कदम गाना सदाबहार दर्दभरे गीतों में शामिल हो गया.

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