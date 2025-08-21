Home > मनोरंजन > Birthday Special: साउथ से बॉलीवुड तक, वो एक्ट्रेस जिसकी सादगी ने बनाया था सबको दीवाना, सलमान से भी है तगड़ा कनेक्शन

Bhumika Chawla Birthday: तेरे नाम की भोली-भाली हिरोइन आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। सेट से जुड़ा सलमान खान का मजेदार किस्सा फिर सुर्खियों में है। जानिए उनकी लाइफ और करियर की दिलचस्प बातें, जो शायद ही आपने पहले सुनी हों।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 21, 2025 13:42:00 IST

Bhumika Chawla
Bhumika Chawla

Happy Birthday Bhumika Chawla: आज बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस का जन्मदिन है, जिनका नाम लेते ही फिल्म “तेरे नाम” की मासूम और भोली निर्झरा याद आ जाती है। साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी अदाकारी और सादगी ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी वैसी ही शांत और मासूम मानने लगे। आज फैन्स सोशल मीडिया पर अपनी निर्झरा का 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका फिल्म तेरे नाम का किरदार याद कर रहे हैं।  

लेकिन, इस सादगी के पीछे सेट का एक दिलचस्प किस्सा छुपा है। कहा जाता है कि तेरे नाम की शूटिंग के दौरान सलमान खान हमेशा मस्ती-मजाक करते रहते थे, जबकि ये एक्ट्रेस सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर चुप रह जातीं। एक दिन सलमान ने हंसते हुए उन्हें कह दिया कि “ये तो सीरियस वाली हीरोइन हैं, जो हंसी भी एक्टिंग से लाती हैं।” सेट पर मौजूद बाकी लोग भी खिलखिला उठे और उस दिन से उनका यह निकनेम बन गया।

मॉडलिंग में भी आजमाया हाथ

कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स में काम किया था। उनका पहला टीवी शो था “हिप हिप हुर्रे”, जबकि फिल्मों की शुरुआत उन्होंने तेलुगू फिल्म “युवाकुडु” से की। धीरे-धीरे उन्होंने न सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी अलग जगह बनाई। बॉलीवुड में तो पहली फिल्म ने ही उन्हें रातों रात स्टार बना दिया।

फैंस कर रहे एक ही सवाल



आज भी फैन्स उन्हें उनकी मासूम अदाओं के लिए याद करते हैं। खास बात ये है कि ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने योगा और स्पिरिचुअलिटी को अपनी जिंदगी में अहम जगह दी है। सोशल मीडिया पर आज उनके बर्थडे को लेकर फैन्स पुरानी तस्वीरें और फिल्मी क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। साथ ही, एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि “निर्झरा जैसी मासूमियत आज फिर कहां मिलेगी?”

