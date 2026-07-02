सलमान खान नहीं! ‘तेरे नाम’ के लिए ये एक्टर था पहली पसंद, इनकार के बाद फ्लॉप हुआ करियर

Tere Naam: सलमान खान की फिल्म तेरे नाम दशकों बाद भी लोगों को याद है. फिल्म के सीन, डायलॉग और गाने काफी फेमस हुए थे. उस दौर में लोगों ने तेरे नाम में सलमान खान की हेयरस्टाइल को काफी पसंद किया था और उसे अपनाया था. उस दौर में सलमान खान लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए थे. इस फिल्म ने सलमान खान को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म पहले सलमान खान को नहीं बल्कि किसी और एक्टर को दी जाने वाली थी. आइए जानते हैं इसके बारे में…

सलमान खान से पहले किसे मिली थी फिल्म?

फिल्म तेरे नाम में सलमान खान से पहले संजय कपूर को रोल ऑफर किया गया था. कहा जाता है कि साल 2003 में ‘तेरे नाम’ रिलीज हुई थी. ये फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई. फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दर्शकों को काफी पसंद आई. फिल्म ने सलमान खान को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया.

सलमान खान के करियर को मिले पंख

बता दें कि फिल्म ‘तेरे नाम’ को सबसे पहले निर्देशक अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन सलमान खान से पंगा होने के बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद इसके डारेक्टर सतीश कौशिक बने. अनुराग कश्यप ने इस फिल्म में एक्टर के लिए संजय कपूर से संपर्क किया था. हालांकि संजय कपूर ने फिल्म के लिए इनकार कर दिया. इसके बाद इस फिल्म के लिए सलमान खान से संपर्क किया गया. इस फिल्म के बाद सलमान के करियर को एक नई ऊंचाई मिली. इस फिल्म के बाद से वे बॉक्स ऑफिस के लिए हिट मशीन साबित हुए.

संजय कपूर के करियर का डाउनफॉल

वहीं इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद से ही संजय कपूर के करियर में डाउन फॉल होने लगा था. 2003 के बाद संजय की लगभग फिल्में फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुईं. एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने के बाद संजय कपूर ने फिल्मों से दूरी बना ली. हालांकि वे अब कभी कभार किसी फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आ ही जाते हैं.