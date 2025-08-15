Home > मनोरंजन > थिएटर पर बुरी तरह पिट गई थी ये फिल्म, मेकर्स रोए खून के आंसू! अब OTT पर दे रही है धुंआधार परफॉर्मेंस, टॉप 10 ट्रेंड में है 7वें नंबर पर

Best Movie On Amazon Prime : 2 घंटा 11 मिनट की यह तेलुगू फिल्म 'ओ भामा अयो रामा' (Oh Bhama Ayyo Rama) रामोंस से खचाखच भरी है। ये फिल्म थिएटर पर तो फुसी निकली, लेकिन Ott पर धमाल मचा दिया और मेकर्स को रातों रात मालामल कर दिया

Published By: chhaya sharma
Published: August 15, 2025 14:02:34 IST

Oh Bhama Ayyo Rama in top 10 trends On OTT
Oh Bhama Ayyo Rama in top 10 trends On OTT

Best Movie On Amazon Prime: आजकल थिएटर से ज्यादा OTT पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि, जो माल मसाला ऑटीटी वेब सीरीज ओर फिल्मों में है, लो थिएटर की फिल्मों में नहीं मिलता, यही वजह है कि थिएटर की बजाये फिल्मे ऑटीटी पर अपना जलवा दिखाती है, ऐसे ही हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हैं, जो थिएटर पर तो फुसी निकली, लेकिन ओटीटी पर धमाल मचा दिया और मेकर्स को रातों रात मालामल कर दिया ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि रोमांटिक ड्रामा ‘ओ भामा अयो रामा’ (Oh Bhama Ayyo Rama) है, जेसे जुलाई को थिएटर में रिलीज किया गया था, जो थिएटर में बुरी तर ह पिट गई थी और मेकर्स को खून के आंसू रोना पड़ा। 

 थिएटर पर बुरी तरह पिट गई थी ये फिल्म ‘ओ भामा अयो रामा’

2 घंटा 11 मिनट की यह तेलुगू फिल्म ‘ओ भामा अयो रामा’ (Oh Bhama Ayyo Rama) रामोंस से खचाखच भरी है। इस रोमांटिक फिल्म की कहानी ऐसे लड़के की है, जिसका नाम राम है और वो खराब बचपन से उबरता है और अपनी खूबसूरत प्रेमिका की मदद से अपनी मां का सपना पूरा करता है। राम की मां उसके बचपन में ही मर जाती है, जिसके बाद उसका पालन उसके चाचा ने किया होता है। फिर एक रात राम की मुलाकात सत्यभामा से होती है, जिसका मकसद सिर्फ सुंदर दिखना और बेहिसाब बातें करना होता है और मुलाकात के बाद दोनों को प्यार हो जाता हैं। लेकिन कुछ समय बाद राम विदेश जाने की प्लानिंग करने लगता है, जिसके बाद सत्यभामा उसे झील के किनारे अजीब गरीब कहानियां सुनाया करती है और उसे निर्देशक की टीम में शामिल होने को कहती है। फिल्म ‘ओ भामा अयो रामा’ (Oh Bhama Ayyo Rama) की कहानी घुमा देने वाली है और जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, ट्विस्ट और टर्न्स भी बढ़ते रहते हैं। 

movie O Bhama Ayo Rama

OTT पर दे रही है फिल्म ‘ओ भामा अयो रामा’ धुंआधार परफॉर्मेंस 

बता दें इस फिल्म ‘ओ भामा अयो रामा’ (Oh Bhama Ayyo Rama) का निर्देशन राम गोधाला ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 करोड़ था. जबकि फिल्म 1.32 करोड़ था. लेकिन थिएटर में इस फिल्म ने करोड़ो का नुकसान कराया। लेकिन 1 अगस्त को ऑटीटी पर रिलीज होने के बाद छा गई और अब ये फिल्म प्राइम वीडियो के टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।  

