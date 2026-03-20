Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: दूल्हा दूल्हन की तरह तैयार होंगे अरमान और अभिरा, गणगौर पूजा में आएगा बड़ा ट्विस्ट; जानें आगे की कहानी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : टीवी का पॉपुलर शो ‘यह रिश्ता क्या कहलाता है’ सालों से दर्शकों के दिल पर राज कर रहा है. अब एक बार फिर से अपने नए ट्विस्ट और दिलचस्प ट्रैक से यह दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस बार कहानी में त्योहार की रंगत जुड़ गई है. जहां अरमान और अभिरा गणगोर के मौके पर दूल्हा और दुल्हन के रुप में नजर आने वाले हैं. यह खास सीक्वेंस न केवल देखने में खूबसूरत होगा, बल्कि कहानी में भी नया मोड़ लेकर आएगा.

यह रिश्ता क्या कहलाता है

गणगौर का त्योहार खासतौर पर पति-पत्नी के रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में शो में इस त्योहार को शामिल करने से दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक शानदार तरीका है. शो के आने वाले एपिसोड में अभिरा पारंपरिक दुल्हन के लुक में बेहद खूबसूरत नजर आएंगी. वहीं अरमान भी दूल्हे के रुप में काफी आकर्षक लगेंगे.

दूल्हा दुल्हन की तरह होंगे तैयार

लेकिन इस पूरे सीन के पीछे सिर्फ त्योहार की खुशी नहीं, बल्कि कई अनकहे जज्बात भी छिपे हुए हैं. अरमान और अभिरा के रिश्ते में चल रही उलझनों के बीच यह पल उनके करीब आने का मौका बन सकता है. क्या यह त्योहार दोनों के बीच की दूरियां कम करेगा या फिर कोई नया ड्रामा सामने आएगा. यह देखना दिलचस्प होने वाला है.

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गणगौर पूजा में आएगा ट्विस्ट

शो के मेकर्स हमेशा से पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को खूबसूरती से पेश करते आए हैं. गणगौर जैसे त्योहार को इस तरह कहानी में पिरोना दर्शकों को खूब एंटरनेट करेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक भी देगा. आने वाले एपिसोड्स में रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा. अरमान और अभीरा का दुल्हा दुल्हन वाला लुक सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन सकता है. अब फैंस को बेसब्री से इंतजार है, कि यह खास ट्रैक उनकी पसंदीदा जोड़ी की कहानी में क्या नया मोड़ लेकर आता है.

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