Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी

Mayank Pawar Death: रियलिटी टीवी और फिटनेस जगत के पॉपुलर चेहरे मयंक पवार अब हमारे बीच नहीं रहे. महज 37 साल की उम्र में उनके अचानक निधन की खबर ने फैंस और मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया. सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक सच्चा चैंपियन बताया. उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर संदेश में उन्हें ‘भाई, विजेता, मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा’ बताया गया, जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे.

7 बार जीता ‘मिस्टर इंडिया’ का खिताब

मयंक पवार सिर्फ रियलिटी शो के प्रतिभागी नहीं थे, बल्कि फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम थे. उन्होंने ‘मिस्टर इंडिया’ का खिताब सात बार अपने नाम किया और एक बार ओवरऑल चैंपियनशिप भी जीती. ये उपलब्धि उनकी सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन का नतीजा थी. एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर के रूप में उन्होंने कई उभरते खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दिया. सोशल मीडिया पर वे नियमित रूप से मोटिवेशनल कंटेंट शेयर कर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते थे.

स्प्लिट्सविला 7 से मिली पहचान

मयंक ने राष्ट्रीय लेवल पर पहचान तब बनाई जब वे MTV Splitsvilla के सातवें सीजन में नजर आए. शांत स्वभाव, संतुलित सोच और रणनीतिक खेल ने उन्हें बाकी प्रतिभागियों से अलग बना दिया. उनका एलिमिनेशन शो के सबसे भावुक पलों में से एक था. शो की होस्ट Sunny Leone उस समय खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाईं और उन्होंने मयंक को गले लगाकर विदाई दी. रियलिटी शो में ऐसा भावनात्मक दृश्य कम ही देखने को मिलता है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया था.

क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी?

मयंक की पर्सनालिटी केवल मजबूत शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि वे विनम्र, सकारात्मक और जमीन से जुड़े इंसान थे. शो के दौरान उन्होंने जिस गरिमा और सम्मान के साथ खुद को पेश किया, उसने सभी को प्रभावित किया. जब उनका सफर खत्म हुआ, तो वो सिर्फ एक प्रतियोगी का एलिमिनेशन नहीं था, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार प्रतिभागी की विदाई थी. यही कारण था कि सनी लियोनी भी भावुक हो गईं.

प्रार्थना सभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि

मयंक पवार के निधन के बाद उनके चाहने वाले लगातार उन्हें याद कर रहे हैं. 25 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे से 6 बजे तक संगम पार्क, राणा प्रताप बाग स्थित वाल्मीकि मंदिर में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जहां परिवार, मित्र और प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देंगे.