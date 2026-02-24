Home > मनोरंजन > टीवी > Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी

Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी

Mayank Pawar Death: टीवी जगत का जाना-माना चेहरा मयंत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे. हाल ही में उनका निधन हो गया, जिसे सुन हर कोई काफी उदास है. 25 फरवरी को उन्हें प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 24, 2026 5:55:29 PM IST

Mayank Pawar died
Mayank Pawar died


Mayank Pawar Death: रियलिटी टीवी और फिटनेस जगत के पॉपुलर चेहरे मयंक पवार अब हमारे बीच नहीं रहे. महज 37 साल की उम्र में उनके अचानक निधन की खबर ने फैंस और मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया. सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक सच्चा चैंपियन बताया. उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर संदेश में उन्हें ‘भाई, विजेता, मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा’ बताया गया, जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे.

You Might Be Interested In

 7 बार जीता ‘मिस्टर इंडिया’ का खिताब  

मयंक पवार सिर्फ रियलिटी शो के प्रतिभागी नहीं थे, बल्कि फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम थे. उन्होंने ‘मिस्टर इंडिया’ का खिताब सात बार अपने नाम किया और एक बार ओवरऑल चैंपियनशिप भी जीती. ये उपलब्धि उनकी सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन का नतीजा थी. एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर के रूप में उन्होंने कई उभरते खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दिया. सोशल मीडिया पर वे नियमित रूप से मोटिवेशनल कंटेंट शेयर कर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते थे.

 स्प्लिट्सविला 7 से मिली पहचान

मयंक ने राष्ट्रीय लेवल पर पहचान तब बनाई जब वे MTV Splitsvilla के सातवें सीजन में नजर आए. शांत स्वभाव, संतुलित सोच और रणनीतिक खेल ने उन्हें बाकी प्रतिभागियों से अलग बना दिया. उनका एलिमिनेशन शो के सबसे भावुक पलों में से एक था. शो की होस्ट Sunny Leone उस समय खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाईं और उन्होंने मयंक को गले लगाकर विदाई दी. रियलिटी शो में ऐसा भावनात्मक दृश्य कम ही देखने को मिलता है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया था.

You Might Be Interested In

 क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी?

मयंक की पर्सनालिटी केवल मजबूत शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि वे विनम्र, सकारात्मक और जमीन से जुड़े इंसान थे. शो के दौरान उन्होंने जिस गरिमा और सम्मान के साथ खुद को पेश किया, उसने सभी को प्रभावित किया. जब उनका सफर खत्म हुआ, तो वो सिर्फ एक प्रतियोगी का एलिमिनेशन नहीं था, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार प्रतिभागी की विदाई थी. यही कारण था कि सनी लियोनी भी भावुक हो गईं.

प्रार्थना सभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि

मयंक पवार के निधन के बाद उनके चाहने वाले लगातार उन्हें याद कर रहे हैं. 25 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे से 6 बजे तक संगम पार्क, राणा प्रताप बाग स्थित वाल्मीकि मंदिर में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जहां परिवार, मित्र और प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देंगे.

 

You Might Be Interested In
Tags: Mayank Pawar DeathMayank Pawar Death reasonMayank Pawar died
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026

इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी...

February 24, 2026

सप्लीमेंट्स नहीं किचन में रखीं ये चीजें देंगी भरपूर प्रोटीन

February 24, 2026

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026
Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी
Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी
Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी
Mayank Pawar Death: कौन थे मयंक पवार, 7 बार जीता मिस्टर इंडिया का खिताब, आखिर क्यों रो पड़ी थीं सनी लियोनी