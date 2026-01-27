Home > मनोरंजन > टीवी > आखिर कौन है काव्या गौड़ा, पति सोमशेखर पर किसने किया हमला, क्या है वजह?

Kavya Gowda: एक्ट्रेस काव्या गौड़ा के घर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी देवरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूरा मामला एक्ट्रेस की बेटी की केयर टेकर को लेकर है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 27, 2026 4:20:20 PM IST

Kavya Gowda: टीवी सीरियल ‘राधा रमणा’ से फेमस हुई एक्ट्रेस काव्या गौड़ा एक बड़े विवाद में उलझी हुई हैं. विवाद इतना बढ़ गया कि अब मामला पुलिस स्टेश तक पहुंच गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काव्या की शादी सोमशेखर से हुई है. सोमशेखर और उनके भाई नंदीश एक ही घर में रहते हैं और दोनों की पत्नियों के बीच आए दिन किसी न किसी वजह से झगड़े होते रहते हैं. 

झगड़े की शुरुआत काव्या की बेटी की केयर टेकर को लेकर हुई. प्रेमा का कहना है कि उसने चोरी की है और उसपर चोरी का आरोप लगाया. वहीं काव्या का कहना है कि घर के हर एक कोने में कैमरे लगे है, इसलिए चोरी का आरोप लगाना गलत है. वैसे तो काव्या के ससुर ने मामला सुलझा दिया था लेकिन, फिर भी प्रेमा शांत नहीं हुई और केयर टेकर को गंदे शब्द बोले, जैसे- वेश्या और भी कुछ. फिर मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरु हो गई.

प्रेमा के परिवार ने किया हमला

इस बात को लेकर प्रेमा और उसके घरवालों ने काव्या पर हमला किया. काव्या ने कहा कि प्रेमा के पिता ने उन्हें धमकी दी. उन्होंने कहा- कि मेरे बहुत बड़े कनेक्शन हैं, मैं सबके सामने तुम्हारा बलात्कार कर दूंगा. साथ ही उन्होंने प्राइवेट पार्ट पर भी वार करने की कोशिश की और तो और पति सोमशेखर पर भी चाकू से वार किया.

पति को लगी चोट

चाकू वार में काव्या के पति की जान तो बच गई लेकिन उन्हें चोट आई. हाल में उनका इलाज चल रहा है. ये सब देखते हुए काव्या की बहन भाव्या रौड़ा ने पुलिस कंपलेन की और सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. वहीं दूसरी ओर प्रेमा के परिवार वालों ने भी शिकायत दर्ज कराई.

इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस ने दुख जताया और कहा कि मेरी बेटी की केयर टेकर को झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है और फिर मुझ पर और मेरे पति पर हमला किया जा रहा है. इन लोगों ने मुझे बलात्कार की धमकी दी. मेरे पति पर चाकू से वार किया, मुझे न्याय चाहिए.  फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

काव्या गौड़ा कौन है?

काव्या गौड़ा एक जानी-मानी कन्नड़ एक्ट्रेस हैं, वो कन्नड़ सीरियल्स में काम करती है. एक्ट्रेस टीवी का जाना-माना चेहरा है. वो फेमस राधा रमण सीरियल में राधा मिस के रोल से हुई थी.  उन्होंने काफी ऐड्स भी किए हैं. उनकी शादी सोमशेखर से हुई और उनकी एक बेटी है. पति रियल स्टेट बिजनेस में काम करते है.

 

