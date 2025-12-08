Bigg Boss 19 Runner Up: कौन है फराहना भट्ट का बॉयफ्रेंड, क्या किसी को डेट कर रही हैं एक्ट्रेस?

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: बिग बॉस 19 का खिताब इस साल गौरव भट्ट ने अपने नाम किया. उन्हें ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का इनाम मिला. शो में टॉप 5 फिनाले कंटेस्टेंट्स में फरहाना भट्ट भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि पब्लिक ने उनका ही नाम करना चाहिए था और उन्होंने गौरव की जीत पर अपनी राय भी व्यक्त की.

फरहाना भट्ट (Farhana bhatt) ने अपने दम पर बिग बॉस 19 का सफर पूरा किया और रनर-अप बनीं. उनका मानना है कि अगर थोड़ी और मेहनत होती तो वह विजेता बन सकती थीं. इसीलिए उन्होंने गौरव भट्ट की योग्यता पर सवाल उठाए.

Farhana Bhatt Runner UP: फरहाना भट्ट की शिक्षा

फरहाना भट्ट श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं. उन्होंने श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से बैचलर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया. इसके बाद उन्होंने एक्टर अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में प्रशिक्षण लिया. इसके अलावा, फरहाना ने ताइक्वांडो में भी ट्रेनिंग ली है.

Farhana Bhatt Personal Life: फरहाना भट्ट का निजी जीवन

फरहाना भट्ट का बॉयफ्रेंड कौन है, इस पर सोशल मीडिया में कई चर्चा है. फिलहाल उन्होंने न किसी को डेट किया है और न ही किसी रिलेशनशिप का खुलासा किया है.

फरहाना भट्ट की फिल्में और ओटीटी काम

फरहाना ने पत्रकारिता के बाद फिल्म और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने कुछ मेन फिल्मों में काम किया है, जैसे- लैला मजनू (2018), नोटबुक (2019) और सिंघम अगेन. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई. उनके काम में शामिल हैं द फ्रीलांसर (Hotstar), कंट्री ऑफ ब्लाइंड और हेवन ऑफ हिंदुस्तान.

फरहाना भट्ट का फैशन स्टाइल

फरहाना भट्ट के लुक्स और स्टाइल को उनके फैंस खूब पसंद करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनका ब्लैक ड्रेस लुक काफी वायरल हुआ. उनकी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की संख्या 2.3 मिलियन है.