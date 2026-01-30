Home > मनोरंजन > टीवी > क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!

क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने हाल ही में एक पोस्ट डाली थी जिससे लोग उनके और गौरव के रिश्ते में कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब एक्ट्रेन ने इस पर बयान दिया है-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: January 30, 2026 1:17:40 PM IST

gaurav khanna
gaurav khanna


Akansha Chamola: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने हाल ही में अपने और पति गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर बात की है. सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट के बाद लोग तरह-तरह की बातें करने लगे थे. कुछ लोगों को लगा कि उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी है.

You Might Be Interested In

आकांक्षा ने साफ किया कि जिस पोस्ट को लेकर बातें बनाई जा रही हैं, उसका उनके पति से कोई संबंध नहीं था. उन्होंने कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर लाने वालों में से नहीं हैं. वो पोस्ट उनके आने वाले काम से जुड़ी थी, न कि किसी निजी परेशानी से.

 शादी को लेकर सब ठीक है

आकांक्षा ने ये भी कहा कि उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है. उनके और गौरव के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है. बेवजह के कयास लोगों ने खुद लगाए, जिनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

You Might Be Interested In

कुछ लोगों ने उनके पोस्ट को इस बात से जोड़ दिया कि वो मां नहीं बनना चाहतीं. इस पर आकांक्षा ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है. उन्होंने पहले भी इस विषय पर खुलकर बात की है. उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने का हक है और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

 सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया

आकांक्षा ने माना कि सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें ज्यादातर लोगों से समर्थन ही मिला है. जिन लोगों से वह आमने-सामने मिलती हैं, वे उनके फैसलों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं.

 ‘विलेन’ कहलाने से नहीं है परेशानी

उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें गलत समझते हैं या बुरा कहते हैं, तो उन्हें इससे खास फर्क नहीं पड़ता. उनके लिए सबसे जरूरी ये है कि उनके पति उनके साथ खड़े हैं. दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता क्या मायने रखता है और वही उनके लिए सबसे अहम है.

You Might Be Interested In
Tags: Akanksha ChamolaBigg Boss 19 Winnergaurav khanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026
क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!
क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!
क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!
क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!