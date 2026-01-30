क्या सच में अलग हो रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया बयान..!

Akansha Chamola: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने हाल ही में अपने और पति गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर बात की है. सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट के बाद लोग तरह-तरह की बातें करने लगे थे. कुछ लोगों को लगा कि उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी है.

आकांक्षा ने साफ किया कि जिस पोस्ट को लेकर बातें बनाई जा रही हैं, उसका उनके पति से कोई संबंध नहीं था. उन्होंने कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर लाने वालों में से नहीं हैं. वो पोस्ट उनके आने वाले काम से जुड़ी थी, न कि किसी निजी परेशानी से.

शादी को लेकर सब ठीक है

आकांक्षा ने ये भी कहा कि उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है. उनके और गौरव के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है. बेवजह के कयास लोगों ने खुद लगाए, जिनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

कुछ लोगों ने उनके पोस्ट को इस बात से जोड़ दिया कि वो मां नहीं बनना चाहतीं. इस पर आकांक्षा ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है. उन्होंने पहले भी इस विषय पर खुलकर बात की है. उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने का हक है और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया

आकांक्षा ने माना कि सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें ज्यादातर लोगों से समर्थन ही मिला है. जिन लोगों से वह आमने-सामने मिलती हैं, वे उनके फैसलों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं.

‘विलेन’ कहलाने से नहीं है परेशानी

उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें गलत समझते हैं या बुरा कहते हैं, तो उन्हें इससे खास फर्क नहीं पड़ता. उनके लिए सबसे जरूरी ये है कि उनके पति उनके साथ खड़े हैं. दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता क्या मायने रखता है और वही उनके लिए सबसे अहम है.