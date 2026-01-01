शोक में अर्जुन बिजलानी, दुबई वेकेशन छोड़ ससुर के अंतिम संस्कार के लिए लौटे मुंबई

Arjun Bijlani Father in law passed away: अभिनेता अर्जुन बिजलानी के लिए नया साल एक बेहद ही बुरी खबर के साथ आया है. जहां, उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का 73 की उम्र में अचानक स्ट्रोक की वजह से उनका निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता और होस्ट अर्जुन बिजलानी दुबई में अपने परिवार के साथ न्यू ईयर वेकेशन मना रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह खबर मिली बिना किसी देर के वह मुंबई लौट गए. जहां, उन्होंने बेटे के तौर पर अपने ससुर का अंतिम संस्कार किया.

अचानक स्ट्रोक बनी मौत की दुखद वजह

कहा जा रहा है कि उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन गुरुवार की सुबह डिनर से ठीक पहले उन्हें अचानक स्ट्रोक आ गया. इस घटना के बाद उन्हें तुरंत मुंबई के बेलव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था. जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद उन्होंने नए साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को आखिरी सांस ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

वेकेशन बीच में छोड़ लौटे अर्जुन और नेहा

दुबई में छुट्टियां मना रहे अर्जुन और नेहा को जैसे ही इस मेडिकल इमरजेंसी की खबर मिली, उन्होंने बिना किसी देर के मुंबई लौट आए. तो वहीं, अर्जुन अपने ससुर के बेहद ही करीब थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को बहुत कम उम्र में ही खो दिया था और वे राकेश जी को अपने पिता के समान मानते थे और उनका पूरी तरह से ध्यान रखते थे.

अंतिम विदाई और भावुक पल

राकेश चंद्र स्वामी के अंतिम संस्कार का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अर्जुन बिजलानी अपने साले निशांक स्वामी के साथ मिलकर अंतिम रस्में पूरी करते हुए नज़र भी आ रहे हैं. परिवार अभी भी इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह से सदमे में है, क्योंकि यात्रा पर जाने से पहले ही पूरा परिवार साथ था. फिलहाल, इस दुखद घटना से पूरे टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. अभिनेता अर्जुन बिजलानी के साथ काम करने वाले तमाम अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने उनकी इस दुख की घड़ी में साथ रहने की बात कही है.