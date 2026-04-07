Bhim Vakani Death: TMKOC की ‘दया बेन’ के पिता का हुआ निधन, बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में कर चुके हैं काम; इंडस्ट्री में शोक की लहर

Actor Bhim Vakani Death: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की एक्ट्रेस दिशा वकानी के पिता और दिग्गज एक्टर भीम वकानी का आज सुबह अहमदाबाद में निधन हो गया. प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने मंगलवार सुबह इस दुखद खबर की पुष्टि की.

वो बेहतरीन पेंटर, एक्टर और डायरेक्टर थे…

असित मोदी ने मनीकंट्रोल को दिए एक बयान में कहा कि, “वह बीमार नहीं थे, लेकिन सुबह हमें उनके परिवार से पता चला कि उनका निधन हो गया है. भीम वकानी एक बेहतरीन पेंटर, एक्टर और डायरेक्टर थे — उन्होंने ‘लगान’ फिल्म में भी काम किया था. उनकी बेटी दिशा वकानी को ‘दया बेन’ के तौर पर जो सफलता मिली… उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था. दिशा का करियर बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया”.

उन्होंने आगे कहा – हमारा रिश्ता परिवार जैसा था; जब भी वह मुंबई आते थे, तो हमारे घर आते थे और हम साथ में समय बिताते थे. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार का ही कोई हिस्सा उनके साथ चला गया हो. भीम वकानी की मौत की असली वजह और उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

कौन थे भीम वकानी?

भीम वकानी एक दिग्गज फिल्म और टीवी एक्टर थे, जिन्होंने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपने सपोर्टिंग किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाई. वह दिशा वकानी के पिता थे; दिशा को ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में ‘दया बेन’ का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. दिवंगत एक्टर खुद भी इस शो के कुछ एपिसोड में नज़र आए थे.

भीम वकानी ने बॉलीवुड में अपना एक मज़बूत करियर बनाया, और अक्सर उन्हें बड़ी फिल्मों में दमदार किरदार निभाने के मौके मिलते थे. उन्होंने सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान जैसे कई बड़े सितारों के साथ ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘लगान’ और ‘देवदास’ जैसी फिल्मों में काम किया.

गुजराती थिएटर में भी नाम

बॉलीवुड के अलावा, भीम वकानी गुजराती थिएटर और टीवी की दुनिया का भी एक जाना-पहचाना चेहरा थे. हालांकि, उन्होंने कई साल पहले ही लाइमलाइट से दूरी बना ली थी, लेकिन अलग-अलग माध्यमों में लगातार काम करने की वजह से वह भारतीय मनोरंजन जगत में एक जाना-पहचाना और प्यारा चेहरा बने रहे.

अब बात करें दिशा वकानी की, तो उन्हें आखिरी बार ‘TMKOC’ में ‘दया बेन’ के किरदार में देखा गया था. उन्होंने 2018 में मैटरनिटी ब्रेक लिया था और तब से वह शो में वापस नहीं आई हैं. दिसंबर 2024 में, असित मोदी ने इस बात की पुष्टि की कि दिशा अब इस पॉपुलर सिटकॉम में वापस नहीं आएंगी.

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