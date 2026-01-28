Home > मनोरंजन > टीवी > The 50 ka Lion Kaun Hai: हो गया खुलासा! शाहरुख, अजय देवगन और फराह खान नहीं तो ‘द 50’ शो का लॉयन आखिर है कौन?

The 50 ka Lion Kaun Hai:  कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाले नए रियलिटी शो ‘द 50’ (The 50) में 50 नामी हस्तियां शामिल होंगीं, लेकिन लॉयन का सस्पेंस खत्म हो गया है!

By: JP Yadav | Last Updated: January 28, 2026 9:40:59 PM IST

The 50 ka Lion Kaun Hai: सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का नशा ओटीटी और टेलीविजन के दर्शकों के सिर से उतरा भी नहीं है कि एक नया रिएलिटी शो द 50 (The 50) दस्तक देने के लिए तैयार है. इस शो का प्रमोशन कई महीनों से किया जा रहा है. यहां तक कि पहली बार इसका प्रमोशन बिग बॉस-19 में किया गया. बिग बॉस-19 के फिनाले में दिखाए गए प्रोमो में यह दावा किया गया कि यह 50 गुना अधिक मनोरंजक होगा. सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनलों पर इसके प्रोमो ने लोगों का क्रेज The 50 Show के लिए बढ़ा दिया है. मेकर्स ने इस शो को लेकर ज्यादा खुलासा नहीं किया है. यह तक जानकारी नहीं दी गई है कि इसको होस्ट कौन करेगा? हालांकि, करीब-करीब तय है कि इस शो की होस्ट निर्माता-निर्देशक फराह खान होंगे. वह इस शो का जोर-जोर से प्रमोशन भी कर रही हैं.

शामिल होंगी 50 नामचीन हस्तियां

मेकर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला नया रियलिटी शो ‘द 50’ (The 50) अगले महीने की पहले तारीख यानी 01 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाला है. मिली जानकारी के अनुसार,  50 दिनों तक कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाले इस ‘इंडियन स्क्विड गेम’ में 50 नामी हस्तियां शामिल होंगीं. सभी 50 कंटेस्टेंट एक आलीशान महल में कैद होंगे. शो के प्रोमो में भव्य महल को दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि The 50 शो में फिजिकल टास्क नहीं होगा, बल्कि यहां कंटेस्टेंट को दिमाग का ही इस्तेमाल करके अपने खिलाफ हो रही साजिश के खिलाफ खुद को बचाना और दूसरों को फंसाना होगा. इन सबको कंट्रोल करेगा एक रहस्यमयी ‘लॉयन’ यानी शेर, इसी वजह से इसका नाम The 50 रखा गया है और प्रोमो में दिखाया भी जा रहा है कि इसे पूरी तरह काबू में करेगा लॉयन. 

कौन है The 50 का लॉयन? 

सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि शो को होस्ट तो फराह खान करेंगी, लेकिन ये लॉयन कौन है, जो शो को पूरी तरह से संचालित करेगा. बताया जा रहा है कि यह शो सलमान खान के बिग बॉस की तरह होगा. जिसमें सलमान खान होस्ट हैं, लेकिन बिग बॉस को संचालित करता है एक शख्स, जिसकी आवाज बहुत ही बुलंद है. इसी तरह The 50 शो में भी होने वाला है. इसको होस्ट तो फराह खान करेंगी, लेकिन पूरी तरह से इसे संचालित करेगा वह शख्स, जिसकी आवाज प्रोमो में गूंज रही है. यह शख्स लॉयन के लुक में नजर आ रहा है. वहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि  फराह खान की जगह  शाहरुख खान लॉयन बनकर शो को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे.  सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हैं, जिसमें शाहरुख सस्पेंस वाले अंदाज में एंट्री करते नजर आ रहे हैं.  अब यह सस्पेंस 1 फरवरी, 2026 को भी खत्म होगा, जब यह शो The 50 शुरू होगा, लेकिन तब तक लॉयन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी रहेगी.

ये हैं कंटेंस्ट

रजत दलाल (Rajat Dalal)
शिव ठाकरे (Shiv Thakare)
दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal)
दिग्विजय सिंह राठी (Digvijay Singh Rathi)
प्रिंस नरूला (Prince Narula)
लवकेश कटारिया (Lovkesh Kataria)
लक्ष्य कौशिक (Lakshya Kaushik)
करण पटेल (Karan Patel)
मिस्टर फैजू (Mr. Faisu)
मोनालिसा  (Monalisai)
विक्रांत सिंह (Vikrant Singh)
शाइनी दोशी (Shiny Dosh)
दुष्यंत कुकरेजा (Dushyant Kukreja)
चाय विद अहमद (Chai with Ahmed)
रुद्र राणा (Rudra Rana)
अर्चना गौतम (Archana Gautam)
नीलम गिरी (Neelam Giri)
चाहत पांडे (Chahat Pandey)
युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary)
श्रुतिका अर्जुन (Shrutika Arjun)
हर्ष अरोड़ा (Harsh Arora)
रुषाली यादव (Rushali Yadav)
रिद्धि डोगरा (Ridhi Dogra)
उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia)
मैक्सटर्न (Maxtern)
डिंपल सिंह (Dimple Singh)
अर्चित कौशिक (Archit Kaushik)
सुमैरा शेख (Sumaira Sheikh)
सीवेत तोमर (Sivet Tomar)
नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama)
खानजादी (Khanzaadi)
अरबाज शेख (Arbaaz Sheikh)
निक्की तंबोली (Nikki Tamboli)
जाह्नवी किरण (Janhvi Kiran)
वंशज सिंह (Vanshaj Singh)
सपना चौधरी (Sapna Choudhary)
मनीषा रानी (Manisha Rani)
कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff)
अदनान शेख (Adnan Sheikh)
फैज बलोच (Faiz Baloch)
हसनैन खान (Hasnain Khan)
शादान फारूकी (Shadaan Farooqui)
रिधिमा पंडित (Ridhima Pandit)
सौरभ घाडगे (Saurabh Ghadge)
आरुषी चावला (Aarushi Chawla)
आर्या जाधव (Arya Jadhav)

