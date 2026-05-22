बिग बॉस जीतते ही चमक गई किस्मत, सऊदी अरब में जन्मीं ये एक्ट्रेस आज हैं करोड़ों दिलों की धड़कन

Tejasswi Prakash Birthplace: टेलीविजन की दुनिया में एक ऐसी अभिनेत्री है जिसने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म भारत में नहीं, बल्कि सऊदी अरब में हुआ था. हालांकि, अपने काम से उन्होंने ऐसा जादू और अपनापन जगाया है कि फैंस को यह यकीन करना मुश्किल लगता है कि उनका जन्म कहीं और हुआ था.

उनका सफर, जो छोटे पर्दे से शुरू हुआ था, आज रियलिटी शो, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफ़ॉर्म तक फैल चुका है. Bigg Boss जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई.

सऊदी अरब में जन्मीं, बनीं एक बड़ी TV स्टार

हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रकाश की. बहुत कम लोग जानते हैं कि तेजस्वी का जन्म सऊदी अरब के शहर जेद्दा में हुआ था. हालांकि, बाद में उनका परिवार भारत आ गया और यहीं बस गया. उनका पूरा नाम तेजस्वी प्रकाश वायंगंकर है, लेकिन इंडस्ट्री में उन्होंने अपने नाम का एक छोटा और आसान रूप अपना लिया.

तेजस्वी ने कब की अपने करियर की शुरुआत?

तेजस्वी ने 2012 में TV शो 2612 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उस समय, वह सिर्फ़ 19 साल की थीं. इस डेब्यू के बाद, वह कई टेलीविज़न शो में नजर आईं. हालांकि, उन्हें असली पहचान Swaragini और Naagin 6 जैसे शो से मिली. उनके एक्टिंग टैलेंट और स्क्रीन प्रेज़ेंस की दर्शकों ने खूब तारीफ की.

Bigg Boss के जरिए एक नई पहचान

Bigg Boss के 15वें सीजन ने तेजस्वी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया. शो में उनकी गेम स्ट्रेटेजी, उनका बेबाक अंदाज और उनकी इमोशनल कमज़ोरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. आखिरकार, वह इस सीजन की विनर बनीं और पूरे देश में घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गईं. इसी शो के दौरान उनकी मुलाक़ात करण कुंद्रा से हुई थी. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, और आज भी फैंस उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं, और प्यार से उन्हें #TejRan कहकर बुलाते हैं.

तेजस्वी खतरों के खिलाड़ी 10, लाफ्टर शेफ़्स और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जैसे रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं. तेजस्वी सिर्फ़ टेलीविजन तक ही सीमित नहीं हैं; सोशल मीडिया और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर भी उनकी जबरदस्त फ़ैन फ़ॉलोइंग है.