क्या शोएब इब्राहिम यूट्यूब को कहेंगे अलविदा? पत्नी दीपिका की बीमारी ने बदला एक्टर का प्लान

Shoaib Ibrahim And Dipika kakar: टीवी के फेमस एक्टर शोएब इब्राहिम ने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया है. वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ ऐसा कहा जिसके कारण वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. बता दें कि, एक्टर काफी समय से छोटे पर्दे पर दूर हैं. लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. लेकिन हाल ही में शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) ने यू-ट्यूब चैनल को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. उन्होंने फैंस को बताया कि वह यू-ट्यूब चैनल को बंद कर रहे हैं या नहीं? शोएब इब्राहिम के इस व्लॉग से हर कोई हैरान रह गया है.

शोएब इब्राहिम का हैरान कर देने वाला फैसला

शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग की शुरूआत कुछ पुरानी क्लिप्स से की. जो उनकी मम्मी के जन्मदिन से जुड़े सेलिब्रेशन की थी. वहीं उन्होंने व्लॉग में आगे दिखाया कि दीपिका कक्कड़ उनके लिए दाल बाटी बना रही हैं. एक्टर ने अपने व्लॉग में कहा कि आपने को जैसे कोई गुस्सा दिखाता है, कि आप व्लॉग नहीं डालते, उन सभी को दिल से शुक्रिया. लेकिन कई बार उस तरह की स्थिति ऐसी आ जाती है, कि ऐसा हो नहीं पाता या दिल नहीं करता है. हम व्लॉग शुरू करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. लेकिन 6 साल का सफल होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी अभी स्थिति इस तरह कि हैं लेकिन इंशाअल्लाह आगे सब बेहतर होगा. अभी भी कम हो सकते हैं, व्लॉग लेकिन आएंगे जरूर. आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए.

शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़

शोएब इब्राहिम का ये फैसला दीपिका कक्कड़ के इलाज के बीच आया है. बता दें कि, दीपिका कक्कड़ को बीते साल लिवर कैंसर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ गई थी. वहीं फरवरी में दीपिका कक्कड़ के पेट में सिस्ट भी नजर आई, जिसके लिए भी सर्जरी हुई थी. कुछ दिनों पहले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को लेकर दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने जानकारी दी थी कि डॉक्टर को एक बार फिर से स्पॉट्स नजर आए हैं, लेकिन वह बहुत छोटे हैं. हालांकि, दीपिका की इम्यूनो थेरेपी फिर शुरू होने वाली है. इसलिए व्लॉग कम हो सकते हैं.