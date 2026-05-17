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क्या शहनाज गिल और क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल के बीच कोई खिचड़ी पक रही? जानें क्या है सच्चाई

Shehnaaz Gill Dating Devdutt Padikkal: शहनाज गिल और देवदत्त पडिक्कल के बीच डेटिंग की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. शहनाज की आरसीबी मैचों में मौजूदगी और देवदत्त को पसंदीदा खिलाड़ी बताने से चर्चाएं बढ़ीं, लेकिन दोनों ने रिश्ते की कोई पुष्टि नहीं की है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 17, 2026 1:34:14 PM IST

क्या शहनाज गिल और क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल के बीच कोई खिचड़ी पक रही? जानें क्या है सच्चाई


Shehnaaz Gill Dating Devdutt Padikkal: टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि शहनाज का नाम आरसीबी के स्टार क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल के साथ जुड़ रहा है. दोनों को लेकर फैली डेटिंग की अफवाहों ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है. हालांकि अब तक किसी भी तरफ से रिश्ते को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों के नाम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं.

 आरसीबी मैचों में शहनाज की मौजूदगी  

हाल ही में शहनाज गिल को कई बार Royal Challengers Bengaluru के मैचों के दौरान स्टेडियम में देखा गया. इतना ही नहीं, उनका एक बयान भी काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘दिल आरसीबी में है’ इस बयान के बाद फैंस ने उनके और देवदत्त पडिक्कल के बीच रिश्ते की अटकलें लगानी शुरू कर दीं.

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शहनाज को मैच के दौरान स्टैंड्स से टीम को चीयर करते हुए भी देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खास तौर पर देवदत्त के सपोर्ट से जोड़ना शुरू कर दिया. वायरल तस्वीरों और वीडियोज ने इन अफवाहों को और हवा दे दी.

 देवदत्त पडिक्कल को बताया पसंदीदा खिलाड़ी

एक इंटरैक्शन के दौरान शहनाज गिल ने देवदत्त पडिक्कल को अपना पसंदीदा आरसीबी खिलाड़ी बताया था. इसके बाद से दोनों के नाम को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं. फैंस का मानना है कि शहनाज का बार-बार आरसीबी मैचों में नजर आना और देवदत्त की तारीफ करना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता.

हालांकि, अभी तक दोनों को किसी निजी इवेंट या सार्वजनिक जगह पर साथ नहीं देखा गया है. ज्यादातर तस्वीरें और वीडियो क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम से ही सामने आए हैं.

 बिग बॉस से मिली थी शहनाज को पहचान

Bigg Boss 13 से लोकप्रियता हासिल करने वाली शहनाज गिल आज मनोरंजन जगत का बड़ा नाम बन चुकी हैं. शो में उनकी मासूमियत और अंदाज को लोगों ने काफी पसंद किया था. वो इस सीजन की सेकंड रनर-अप रहीं और दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी दोस्ती भी काफी चर्चा में रही.

 कौन हैं देवदत्त पडिक्कल?

देवदत्त पडिक्कल भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारों में गिने जाते हैं. उन्होंने आईपीएल में अपने करियर की शुरुआत आरसीबी से की थी और अपने शानदार प्रदर्शन से जल्द ही फैंस का दिल जीत लिया. खासतौर पर 2020 के सीजन में उनकी बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

देवदत्त अपनी शांत पर्सनैलिटी और लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण युवा क्रिकेटरों में खास पहचान बना चुके हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ रही है.

 रिश्ते पर अब भी बनी हुई है सस्पेंस

शहनाज गिल और देवदत्त पडिक्कल के रिश्ते को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलों का दौर जारी है. दोनों में से किसी ने भी इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन फैंस जरूर इस नई जोड़ी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. आने वाले समय में क्या दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुलकर सामने आएंगे या ये सिर्फ अफवाह साबित होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

Tags: Devdutt PadikkalRCBshehnaaz gillShehnaaz Gill Dating Devdutt Padikkal
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