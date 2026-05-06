‘बिस्तर पर लेटे हुए…’, जब इस पाक हसीना के बेडरूम सीन पर भड़की थीं मां, भारत तक से आ गया था कॉल

Shaista Lodhi Romantic Scene Controversy: पाकिस्तानी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और होस्ट शाइस्ता लोधी कई टॉप-रेटेड शो में काम कर चुकी है. हाल ही में, एक्ट्रेस ने टीवी ड्रामा में रोमांटिक सीन करने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि एक खास शो में, जब उन्होंने एक मेल लीड के साथ एक रोमांटिक बेडरूम सीन किया था, तो उनकी मां को उस पर कुछ आपत्तियां थीं.

उनके रिश्तेदार भी उनके ऐसे रोमांटिक सीन करने के खिलाफ थे. उनकी मां को भारत से कॉल आया था, जिसके बाद उन्हें जबरदस्त डांट पड़ी थीं.

शाइस्ता को मां से डांट पड़ी

शाइस्ता ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस मामले पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि एक खास ड्रामा सीरियल में, मेरा मेल लीड के साथ एक सीन था. उस सीन में एक ‘घरेलू पल’ दिखाया गया था, जिसमें मेल एक्टर और मैं बस बिस्तर पर बैठे थे और आपस में हल्की-फुल्की बातचीत कर रहे थे. सीन शूट हुआ और बाद में टीवी पर दिखाया गया. उस समय, मेरी मां ज़्यादा टीवी या शो नहीं देखती थीं, इसलिए उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था.

ठीक अगले दिन, जब मैं अपनी मां के कमरे में गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा, ‘तुम किस तरह के ड्रामा कर रही हो?’ हैरान होकर मैंने उनसे पूछा, ‘आपका क्या मतलब है?’ फिर उन्होंने पूछा, ‘तुम यह शो किसके साथ कर रही हो?’ तभी मैंने उन्हें अपने सीरियल के बारे में पूरी जानकारी दी और समझाया कि मेरा शो अभी टीवी पर चल रहा है.

उनके भारत में रहने वाले रिश्तेदारों को भी इस सीन से दिक्कत थी

शाइस्ता ने आगे बताया कि उनके रिश्तेदारों को भी उनके रोमांटिक सीन से दिक्कत थी. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें एक फोन कॉल के बारे में बताया जो उन्हें भारत में रहने वाले एक कज़िन से आया था; उस कज़िन ने रोमांटिक सीन पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उस रिश्तेदार ने शाइस्ता की मां से कहा था कि शाइस्ता अपने शो में जो चाहे करने के लिए आज़ाद है, लेकिन उसे बिस्तर पर लेटे हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए था.

शाइस्ता की लाइफ पर एक झलक

शाइस्ता लोधी के करियर की बात करें तो, उन्होंने 2001 में एक VJ (वीडियो जॉकी) के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद, उन्होंने कई टीवी शो होस्ट किए. उन्होंने 2016 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा; उनका पहला प्रोजेक्ट ड्रामा सीरियल वादा था इसके बाद, वह कई और टीवी ड्रामा में नज़र आईं. शाइस्ता ने पाकिस्तान में कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है.

उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो, शाइस्ता का अपने पहले पति से तलाक हो चुका है. एक्ट्रेस ने पहली बार 1999 में शादी की थी; हालांकि, 2012 में यह शादी तलाक़ पर ख़त्म हो गई. अपनी पहली शादी से उनके तीन बच्चे हैं. तलाक़ के बाद, शाइस्ता ने प्यार को एक और मौक़ा दिया. 2015 में, उन्होंने दोबारा शादी की और एक बार फिर घर बसा लिया.