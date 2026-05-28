Bakrid 2026: खुदा को मांस या खून की जरूरत नहीं… लक्ष्मण उर्फ सुनील लहरी की बहू ने बकरीद पर शेयर किया खास मैसेज

Sara Khan Bakrid Statement: पूरे देश में, ईद-उल-अजहा जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है का त्योहार बड़े हर्ष और भाईचारे के साथ मनाया गया. हालांकि, जहां कुछ लोग इस दिन जानवरों विशेष रूप से बकरियों की क़ुर्बानी देकर इसे मनाते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के भीतर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रथा का विरोध करते हैं. इनमें लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री सारा खान भी शामिल हैं

सारा खान ने 5 दिसंबर 2025 को जो सुनील लहरी कृष लहरी से शादी की हैं. बकरीद के मौके पर, उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह को मांस या खून की कोई जरूरत नहीं है; बल्कि, अल्लाह हमारी तकवा (पवित्रता), हमारे इरादों और हमारी करुणा को देखता है.

सारा खान ने बकरीद पर बकरियों की क़ुर्बानी का विरोध किया

बकरीद के दिन, सारा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ईद-उल-अज़हा केवल उत्सव या रीति-रिवाजों के बारे में नहीं है, बल्कि यह आस्था, करुणा और भक्ति के बारे में है. वीडियो में एक टेक्स्ट ओवरले दिखाई देता है जिसमें लिखा है ईद-उल-अज़हा केवल उत्सव, कपड़े, भोजन या रीति-रिवाजों का त्योहार नहीं है. यह आस्था के सबसे गहरे रूप की याद दिलाता है.

टेक्स्ट में आगे कहा गया है: पैगंबर इब्राहिम की कहानी हमें खुदा में पूर्ण आस्था, शुद्ध इरादों, एक शुद्ध हृदय और ईश्वर की खातिर अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान करने के साहस के बारे में सिखाती है. अल्लाह को मांस या खून की कोई जरूरत नहीं है; इसके बजाय, अल्लाह हमारी तकवा (पवित्रता), हमारे इरादों और हमारी करुणा को देखता है.

वीडियो में आगे, सारा खान लिखती हैं: इस ईद पर, हमें यह याद रखना चाहिए कि क़ुर्बानी का सच्चा सार करुणा, दान, कृतज्ञता और जरूरतमंद के साथ साझा करने में निहित है. आइए हम दयालु बनकर, भूखों को भोजन कराकर, बेसहारा लोगों की रक्षा करके, और कोमल हृदय वाले बेहतर इंसान बनने का प्रयास करके ईद मनाएं. ईद मुबारक. ईश्वर करे कि हम अपने अहंकार का बलिदान करें और एक शुद्ध हृदय प्राप्त करें.

सारा खान की बेहतरीन टीवी शो

सारा खान कई टीवी शो में नजर आ चुकी हैं, जिनमें सपना बाबुल का बिदाई, राम मिलाई जोड़ी, दिल बोले ओबेरॉय, मोहिनी, भाग्य लक्ष्मी, ससुराल सिमर का और बेखुदी शामिल हैं.