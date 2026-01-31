Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?

क्या प्रेग्नेंट हैं रुबीना दिलैक?

वायरल वीडियो की बात करें तो रुबीना दिलैक पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए कैमरे के सामने नजर आती हैं. वह न्यूज स्टाइल में कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं. वहीं बैकग्राउंड में न्यूज बैकग्राउंड बज रहा है. फिर ये छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इंडिया टुडे के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, ‘रुबीना मां नहीं बन रही हैं, बल्कि एक अलग प्रोफेशल मौके का फायदा उठा रही हैं. ऑडियंस को पहले बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कि प्रेग्नेंट मां भारत की नई रियलिटी स्टार बनने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगी. यह सीरीज मजेदार, एंटरटेनिंग और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बाद करेंगी. जानकारी के मुतााबिक, रुबीना का यह शो परिवार द्वारा और परिवारों के लिए बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक, बीना अपनी प्रेग्नेंसी और मातृत्व के बारे में बहुत खुलकर बात करती रही हैं. इसी कारण उन्हें इस शो का चेहरा बनाया गया है.

एक्ट्रेस ने लगाई मुहर