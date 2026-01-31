Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?

1
Rubina Dilaik Pregnancy Rumours: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 14 (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Rubina Dilaik’s Viral Video) में रुबीना बेहद अनोखे अंदाज में कहती हैं कि ‘मैं प्रेग्नेंट हूं.’ जिसे देखने के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था- क्या रुबीना दिलैक प्रेग्नेंट हैं? फैंस सोच में पड़ गए हैं, कि सच मैं गुड न्यूज है या फिर कोई पब्लिक स्टंट?
क्या प्रेग्नेंट हैं रुबीना दिलैक?
वायरल वीडियो की बात करें तो रुबीना दिलैक पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए कैमरे के सामने नजर आती हैं. वह न्यूज स्टाइल में कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं. वहीं बैकग्राउंड में न्यूज बैकग्राउंड बज रहा है. फिर ये छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इंडिया टुडे के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, ‘रुबीना मां नहीं बन रही हैं, बल्कि एक अलग प्रोफेशल मौके का फायदा उठा रही हैं. ऑडियंस को पहले बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कि प्रेग्नेंट मां भारत की नई रियलिटी स्टार बनने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगी. यह सीरीज मजेदार, एंटरटेनिंग और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बाद करेंगी. जानकारी के मुतााबिक, रुबीना का यह शो परिवार द्वारा और परिवारों के लिए बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक, बीना अपनी प्रेग्नेंसी और मातृत्व के बारे में बहुत खुलकर बात करती रही हैं. इसी कारण उन्हें इस शो का चेहरा बनाया गया है.
यहां देखें वीडियो :
एक्ट्रेस ने लगाई मुहर
इंडिया टुडे के मुताबिक, एक्ट्रेस ने पुष्टि की कि वह शो होस्ट कर रही हैं, लेकिन वह शो के बारे में डिटेल नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी देने के लिए मना किया गया है. बता दें कि, एक्ट्रेस ने अभिनव शुक्ला से शादी की थी. कपल ने साल 2023 में जुड़वां बेटियों का वेलकम किया था. उसी दौरान उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ‘किसी ने बताया नहीं’ नाम का एक पॉडकास्ट भी किया था. जिसमें वह सेलेब्स के साथ लाइफ, करियर, पेरेंटिंग और पैशन के बारे में बात करती हैं. रुबीना कई रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं. वह आखिरी बार पति, पत्नी और पंगा में नजर आई थीं.
