Home > मनोरंजन > टीवी > Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?

Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?

Rubina Dilaik’s Viral Video: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 31, 2026 9:27:14 AM IST

रुबीना दिलैक का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग फैंस सोच में पड़ गए हैं, कि सच में गुड न्यूज है?
रुबीना दिलैक का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग फैंस सोच में पड़ गए हैं, कि सच में गुड न्यूज है?


Rubina Dilaik Pregnancy Rumours: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 14 (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Rubina Dilaik’s Viral Video) में रुबीना बेहद अनोखे अंदाज में कहती हैं कि ‘मैं प्रेग्नेंट हूं.’ जिसे देखने के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था- क्या रुबीना दिलैक प्रेग्नेंट हैं? फैंस सोच में पड़ गए हैं, कि सच मैं गुड न्यूज है या फिर कोई पब्लिक स्टंट? 

क्या प्रेग्नेंट हैं रुबीना दिलैक?

वायरल वीडियो की बात करें तो रुबीना दिलैक पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए कैमरे के सामने नजर आती हैं. वह न्यूज स्टाइल में कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं. वहीं बैकग्राउंड में न्यूज बैकग्राउंड बज रहा है. फिर ये छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इंडिया टुडे के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, ‘रुबीना मां नहीं बन रही हैं, बल्कि एक अलग प्रोफेशल मौके का फायदा उठा रही हैं. ऑडियंस को पहले बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कि प्रेग्नेंट मां भारत की नई रियलिटी स्टार बनने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगी. यह सीरीज मजेदार, एंटरटेनिंग और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बाद करेंगी. जानकारी के मुतााबिक, रुबीना का यह शो परिवार द्वारा और परिवारों के लिए बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक, बीना अपनी प्रेग्नेंसी और मातृत्व के बारे में बहुत खुलकर बात करती रही हैं. इसी कारण उन्हें इस शो का चेहरा बनाया गया है. 

यहां देखें वीडियो : 

You Might Be Interested In
View this post on Instagram

A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik)

You Might Be Interested In



 

एक्ट्रेस ने लगाई मुहर

इंडिया टुडे के मुताबिक, एक्ट्रेस ने पुष्टि की कि वह शो होस्ट कर रही हैं, लेकिन वह शो के बारे में डिटेल नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी देने के लिए मना किया गया है. बता दें कि, एक्ट्रेस ने अभिनव शुक्ला से शादी की थी. कपल ने साल 2023 में जुड़वां बेटियों का वेलकम किया था. उसी दौरान उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ‘किसी ने बताया नहीं’ नाम का एक पॉडकास्ट भी किया था. जिसमें वह सेलेब्स के साथ लाइफ, करियर, पेरेंटिंग और पैशन के बारे में बात करती हैं. रुबीना कई रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं. वह आखिरी बार पति, पत्नी और पंगा में नजर आई थीं. 
 

You Might Be Interested In
Tags: Abhinav ShuklaBigg Boss 14entertainment newsRubina Dilaiktv news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026
Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?
Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?
Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?
Rubina Dilaik’s Viral Video: ‘मैं प्रेग्नेंट हूं’, दूसरी बार मां बनने जा रहीं रुबीना दिलैक, जानें क्या है इस प्रेग्नेंसी का सच?