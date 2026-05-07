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Rubina Dilaik New Show: 10 प्रेंग्नेंट महिलाओं वाला शो, एक वार्ड में होंगी कैद; जानें- कहां होगी स्ट्रीमिंग?

Rubina Dilaik New Show: छोटी बहू के नाम से मशहूर रुबीनी दिलैक यूट्यूब पर एक नया शो लेकर आ रही हैं. जिसमें 10 गर्भवती महिला एक साथ एक वार्ड में कैद होंगी.

By: Sohail Rahman | Published: May 7, 2026 4:57:25 PM IST

रुबीना दिलैक यूट्यूब पर लाने जा रही नया शो
रुबीना दिलैक यूट्यूब पर लाने जा रही नया शो


Rubina Dilaik New Show: टीवी की छोटी बहू के नाम से मशहूर रुबीना दिलैक एक बार फिर सुर्खियों में है. एक बार फिर टीवी की इस पसंदीदा स्टार ने एक बड़ा एलान किया है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि मदर्स डे से ठीक पहले रुबीना ने सभी मांओं को एक शानदार तोहफा दिया है. दरअसल, महिलाओं को लेकर एक नया शुरू किया जा रहा है. छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री रुबीका दिलैक यूट्यूब पर एक शो लाने जाने जा रही है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ‘10 दिन, 10 मॉम्स और एक वार्ड.’

इसके अलावा, उन्होंने आगे लिखा कि क्या होगा जब एक साथ आएंगी 10 होने वाली मांएं. ये शो आपको चौंकाने का वादा करती है. जिसका 15 मई से प्रीमियर होगा. सरप्राइज और ढेर सारे मनोरंजन की उम्मीद करें.

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क्या है इस शो का नाम?

बताया जा रहा है कि इस शो का नाम ‘The Ward’ है, जो कि यूट्यीब पर लिटिल अड्डा कंपनी पर स्ट्रीम होगा. रुबीना की पोस्ट के बाद फैन्स शो को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे है और कमेंट सेक्शन में मैसेज की बाढ़ ला दी है.



काफी समय से चल रही शो की चर्चा

काफी समय से रुबीना के नए शो को लेकर काफी चर्चा चल रही थी. आधिकारिक घोषणा से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं. इससे यह अटकलें लगने लगी थीं कि वह फिर से मां बनने वाली हैं. हालांकि असल में वह अपने आने वाले शो का प्रचार कर रही थीं.

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मां बनने के बाद ज्यादा एक्टिव हुई रुबीना

मां बनने के बाद से रुबीना पेशेवर तौर पर पहले से भी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं. चाहे वह कोई टीवी रियलिटी शो हो या कोई पारंपरिक सास-बहू सीरियल आजकल वो हर कहीं नजर आ रही हैं. टीवी के अलावा, उन्होंने यूट्यूब पर ‘किसी ने बताया नहीं’ नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया, जिसे दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.

पहले से ज्यादा मेहनत करने का लिया फैसला

एक इंटरव्यू में रुबीना ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटियों की बेहतरीन परवरिश सुनिश्चित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया है. मां बनने के अनुभव ने उनकी जिंदगी में कई बदलाव लाए हैं और अब उन्हें स्क्रीन पर 10 होने वाली मांओं के साथ देखना दिलचस्प होगा.

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Tags: Rubina Dilaik
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