फ्लैट का ताला तोड़ा तो वो फंदे से लटकी थी…टीवी एक्ट्रेस की मौत के दिन क्या हुआ, BF ने किया खुलासा

2016 में प्रत्युषा की डेथ के बाद एक्ट्रेस के घरवालों ने इसका जिम्मेदार उनके ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को ठहराया था.

By: Kavita Rajput | Published: November 28, 2025 8:33:53 PM IST

टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी (Pratyusha Banerjee) की डेथ आज भी मिस्ट्री बनी हुई है. एक्ट्रेस की डेड बॉडी मुंबई स्थित उनके फ्लैट में मिली थी. 2016 में प्रत्युषा की डेथ के बाद एक्ट्रेस के घरवालों ने इसका जिम्मेदार उनके ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को ठहराया था. इस पूरे मामले के दस सालों बाद अब राहुल सामने आये हैं और उस दिन क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी साझा की है. राहुल ने बताया है कि प्रत्युषा फ़्लैट पर फंदे से लटकी मिली थीं. जब वे उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे उस वक्त तक भी एक्ट्रेस की सांसें चल रहीं थीं. 

ताला खोलने वाले के उड़े होश

राहुल ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि प्रत्युषा के पास सबसे पहले पहुंचने वालों में वे ही थे. वे अपने साथ ताला खोलने वाले को भी ले गए थे. उनका फ्लैट एक बालकनी से इंटरकनेक्टेड था वे लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे. यहां तक कि उन्होंने दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की थी. प्रत्युषा दरवाजा खोल नहीं रहीं थीं. ऐसे में राहुल की मानें तो उन्हें बुरे ख़याल आने लगे थे कि प्रत्युषा ने या तो शराब पी ली है या वे सो रहीं हैं. राहुल बताते हैं कि, ‘इस बीच ताला खोलने वाला पीछे से फ़्लैट में जैसे-तैसे दाखिल हुआ. अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए. प्रत्युषा फंदे से लटकी थीं.  ताला खोलने वाले ने दरवाजा खोला फिर मैं प्रत्युषा को लेकर अस्पताल गया, उस वक्त उसकी सांसें चल रहीं थीं’. 

पिता के साथ नहीं थे अच्छे संबंध

राहुल ने इस बात का भी खुलासा किया कि प्रत्युषा बनर्जी के उनके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे. वे अक्सर एक्ट्रेस से बुरा बर्ताव करते थे. राहुल की मानें तो प्रत्युषा मौत से 2-3 दिन पहले भी काफी परेशान थीं जब उन्होंने वजह पूछी तो पता चला कि उनके पिता ने उनसे फिर गाली गलौज की थी जिसे लेकर वे बेहद परेशान थीं. बताते चलें कि प्रत्युषा बनर्जी को टीवी सीरियल बालिका वधु से पॉपुलैरिटी मिली थी.

Tags: Pratyusha BanerjeePratyusha Banerjee boyfriendPratyusha Banerjee deathPratyusha Banerjee suiciderahul raj singh
