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बिकिनी में दिखीं प्रेग्नेंट Karishma Tanna! बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें वायरल; आप भी देखें हॉट और सीजलिंग लुक

Pregnant Karishma Tanna: इंडस्ट्री की हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अब माँ बनने वाली हैं. लेकिन वो लगातार अब भी हॉट और सिज़लिंग लुक अपनाए हुए हैं. हाल ही में वो अपनी प्रेग्नेंसी का दौर एन्जॉय कर रही हैं. बता दें कि कुछ समय पहले ही करिश्मा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाकर अपने फैंस को खुश कर दिया था,

By: Heena Khan | Published: May 6, 2026 7:16:10 AM IST

pregnant karishma tanna baby bump flaunts
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Pregnant Karishma Tanna: इंडस्ट्री की हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अब माँ बनने वाली हैं. लेकिन वो लगातार अब भी हॉट और सिज़लिंग लुक अपनाए हुए हैं. हाल ही में वो अपनी प्रेग्नेंसी का दौर एन्जॉय कर रही हैं. बता दें कि कुछ समय पहले ही करिश्मा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाकर अपने फैंस को खुश कर दिया था, और तब से ही फैंस उनकी हर अपडेट पर लगातार नज़र रखे हुए हैं. इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ रही हैं और एक्ट्रेस की पोस्ट पर लाखों लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन अब करिश्मा ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अपना बोल्ड अवतार दिखाकर फैंस को और भी ज्यादा हैरान कर दिया है. बता दें कि एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में करिश्मा तन्ना मोनोकिनी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

बिकिनी में दिखीं प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना

बता दें कि एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो ब्लैक-एंड-व्हाइट बिकिनी में बेहद हॉट और क्लासी लग रही हैं. वहीं अपना बोल्ड लुक दिखाने के साथ-साथ इन तस्वीरों में करिश्मा ने बिकिनी पहनकर अलग-अलग पोज़ दिए हैं. करिश्मा तन्ना ने इस मोनोकिनी में गर्व के साथ अपना बेबी बंप दिखाया है. इस खास तस्वीर में, वह प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपनी एकदम फिट बॉडी दिखा रही हैं. करिश्मा की मुस्कान इस तस्वीर की सबसे खास बात है, जो आसानी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है.

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केप्शन में लिखी ये बात 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करिश्मा तन्ना ने इन तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने बस इतना लिखा, “गर्मी, गर्मी” (बहुत गर्मी लग रही है!). फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. लोगों ने करिश्मा को ‘हॉट’ और ‘ग्लैमरस’ बताया है. कई फैंस ने तो करिश्मा की पोस्ट पर हार्ट इमोजी की बाढ़ ही ला दी है. कुछ समय पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर की थी. जिस तस्वीर में करिश्मा तन्ना अपने पति के साथ अपनी pregnancy की गुड न्यूज़ दे रहीं थीं. 

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-4Karishma Tannalifestylepregnancy tips
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