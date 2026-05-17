Balika Vadhu की ‘गहना’ बनीं बिजनेस क्वीन, छोटे आइडिया से खड़ी कर दी 24 Cr की कंपनी

Neha Marda Sucess Story: छोटे पर्दे पर कई किरदार ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल में बस जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार असल जिंदगी में भी ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं जो उनकी स्क्रीन इमेज से कहीं आगे निकल जाता है. ऐसी ही एक कहानी है टीवी एक्ट्रेस Neha Marda की, जिन्होंने एक्टिंग छोड़कर एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जिसने उन्हें करोड़ों की कंपनी की मालिक बना दिया.

Neha Marda ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘बालिका वधू’ में गहना के किरदार से मिली. लंबे समय तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. आज वो एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में जानी जाती हैं.

10 रुपये की फिटकरी से शुरू हुआ बड़ा आइडिया

उनके बिजनेस की शुरुआत बेहद साधारण सोच से हुई थी. बाजार में मिलने वाली लगभग 10 रुपये की फिटकरी ने उनके दिमाग में एक नया प्रोडक्ट आइडिया जन्म दिया. उन्होंने इसी फिटकरी को क्रिस्टल फॉर्म में बदलकर अंडरआर्म के लिए रोल-ऑन प्रोडक्ट तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया. यही छोटा सा प्रयोग आगे चलकर एक बड़े ब्रांड में बदल गया.

प्रेग्नेंसी के दौरान बदली सोच

Neha Marda ने एक इंटरव्यू और टीवी शो ‘शार्क टैंक इंडिया’ में बताया था कि प्रेग्नेंसी के बाद उन्हें शरीर में बदलाव महसूस होने लगे थे. इसी दौरान उन्हें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिससे आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ. मार्केट में उन्हें कोई ऐसा ऑर्गेनिक और भरोसेमंद प्रोडक्ट नहीं मिला, जिससे ये समस्या हल हो सके. यहीं से उनके मन में अपना प्रोडक्ट बनाने का विचार आया.

इस आइडिया को उन्होंने अकेले नहीं, बल्कि अपने पति और भाई के साथ मिलकर आगे बढ़ाया. तीन साल तक लगातार रिसर्च की गई, फॉर्मूलेशन पर काम हुआ और कई टेस्टिंग के बाद एक ऐसा अंडरआर्म रोल-ऑन तैयार किया गया जो स्किन फ्रेंडली होने के साथ-साथ बैक्टीरिया को कम करने में मदद करने का दावा करता है.

99 रुपये से 999 रुपये तक की जर्नी

शुरुआत में इस प्रोडक्ट की कीमत 99 रुपये रखी गई थी, लेकिन बाद में क्वालिटी और फॉर्मूलेशन में सुधार के बाद इसे बढ़ाकर 999 रुपये कर दिया गया. कीमत बढ़ने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का भी सामना करना पड़ा. हालांकि, जैसे-जैसे उन्होंने अपने रिसर्च और प्रोडक्ट की वैल्यू को लेकर लोगों को समझाया, ग्राहकों का भरोसा बढ़ता गया.

10 महीनों में करोड़ों का टर्नओवर

समय के साथ इस बिजनेस ने तेजी से ग्रोथ दिखाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 10 महीनों में ही कंपनी का रेवेन्यू 14 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया और करीब 2 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़ गए. आज ये ब्रांड हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करने की स्थिति में बताया जाता है.

Neha Marda के ब्रांड की ग्रोथ में सोशल मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई है. उनके इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों ऑर्गेनिक व्यूज मिलते हैं, जिससे ब्रांड की पहुंच लगातार बढ़ रही है और नए ग्राहकों तक तेजी से जुड़ाव हो रहा है.