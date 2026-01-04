Home > मनोरंजन > टीवी > Naagin 7 Episode 3 Spoiler Alert: ‘नागिन 7’ के तीसरे एपिसोड में क्या-क्या होगा, यहां जानें- पूरी जानकारी

Naagin 7 Spoiler: नागिन-7 इन दिनों कलर्स टीवी और ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किया जा रहा है. ऐसे में आपकी इस स्टोरी में बताएंगे कि तीसरे एपिसोड में क्या-क्या होगा?

By: Sohail Rahman | Published: January 4, 2026 11:03:05 PM IST

Priyanka Chahar Choudhary Naagin-7: प्रियंका चाहर चौधरी ने नागिन 7 में तेजस्वी प्रकाश से बागडोर संभाली है. सुपरनैचुरल सीरीज का प्रीमियर हुआ और तीसरा एपिसोड 3 जनवरी, 2025 को रिलीज हुआ. इसमें नमिक पॉल, ईशा सिंह और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. हर एपिसोड के साथ और भी ड्रामा और ट्विस्ट सामने आ रहे हैं.

एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां दूसरा एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें पूर्वी (प्रियंका चाहर चौधरी) आर्यमन (नमिक पॉल) के लिए काम कर रही है. लेकिन वह उन बदलावों से भी जूझ रही है जो उसके शरीर में होने शुरू हो गए हैं.

तीसरे एपिसोड में क्या दिखाया गया है? (What was shown in the third episode?)

तीसरे एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे नागिनें अनंतकुल की नागिन की रक्षा कर रही हैं. यह ड्रैगन और नाग-नागिनों के बीच की कहानी भी बताता है.अब तक हम सब जानते हैं कि पूर्वी ही असली अनंता है. जब से उसने मंदिर में कदम रखा है, उसके शरीर ने उसके नागिन रूप पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है. आर्यमन के ऑफिस में अपनी नौकरी की जिम्मेदारियां संभालते हुए वह इन बदलावों से भी गुजर रही है. एपिसोड 3 में वह बदलना शुरू करती है और अपनी पहली खाल भी उतारती है.

उसकी आंखें बेहतर हो जाती हैं और वह बिना चश्मे के देखने लगती है. उसे पहले से दोगुनी गति और बुद्धि मिलती है. दूसरी ओर उसकी बहन जिसका नाम अनंता (ईशा सिंह) है, उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है.

तीसरे एपिसोड में और क्या-क्या होगा? (What else will happen in the third episode?)

जैसे-जैसे नई बातें सामने आती हैं, हमें एपिसोड में यह भी पता चलता है कि परमीत और उसके अन्य दोस्त इच्छाधारी नागिन की तलाश कर रहे हैं. पूर्वी को बचाने के लिए दूसरी नागिनें उसे इससे बाहर निकलने में मदद करती हैं. इस बीच पूर्वी अपनी लगन और काम से आर्यमन को थोड़ा प्रभावित करती है. हालांकि, पूर्वी को पता चलता है कि ऑफिस में कुछ असामान्य चीजें होती हैं, जैसा कि उसकी एक सहकर्मी मयूरी उसे अपने बॉयफ्रेंड की स्थिति और उसे कैसे मारा गया, इसके बारे में बताती है.

पूर्वी आर्यमन को क्या बताने की कोशिश कर रही है? (What is Poorvi trying to tell Aryaman?)

पूर्वी आर्यमन को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता. दूसरी ओर परमीत ड्रैगन और नागिनों की कहानी बताता है. वह कहता है कि भले ही ड्रैगन नागिन समुदाय से हैं, लेकिन वे उनके एकमात्र दुश्मन हैं. वह उस कहानी को अपनी कहानी से जोड़ता है. परमीत और उसके दोस्त वे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए बॉर्डर पार करके भारत आए हैं. लेकिन उनके पास इससे भी बड़े प्लान हैं. उन्होंने एक ड्रैगन पर एक्सपेरिमेंट किया है और अब वे सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वह इच्छाधारी नागिन के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा.

कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर हो रहा प्रसारित (It is being broadcast on Colors TV and Jio Hotstar)

एपिसोड के आखिर में पूर्वी की सुनहरी नागिन की खुशबू मिलते ही ड्रैगन अपनी गहरी नींद से जागता है और जैसे ही वह उठता है, उसे अपने सामने मयूरी दिखती है. वह उसे अपनी हथेली में लेता है और अपना गुस्सा दिखाता है. पूर्वी का क्या होगा और उसकी नागिन रूप इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, यह अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागिन 7 कलर्स टीवी पर देखा जा सकता है और JioHotstar पर स्ट्रीम किया जा सकता है. 

