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Mouni Roy Divorce: फिर से एक होंगे मौनी रॉय-सूरज नांबियार? एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी भी हैं पति के साथ प्यारे पल; देखें तस्वीरें

Mouni Roy Divorce: सूरज नांबियार से तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में है. इस अलग हो रहे कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके अपने तलाक की खबर दी. मौनी के फैंस का दिल टूट गया है और वो उन्हें अपना सारा प्यार भेज रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: May 16, 2026 2:06:35 PM IST

mouni roy divorce
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Mouni Roy Divorce: सूरज नांबियार से तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में है. इस अलग हो रहे कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके अपने तलाक की खबर दी. मौनी के फैंस का दिल टूट गया है और वो उन्हें अपना सारा प्यार भेज रहे हैं. इन चर्चाओं के बीच, पहले यह कहा जा रहा था कि मौनी ने इंस्टाग्राम से अपनी शादी की तस्वीरें हटा दी हैं. हालांकि, वो तस्वीरें अभी भी उनके अकाउंट पर मौजूद हैं.

डिलीट नहीं की शादी की तस्वीरें 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ शादी की तस्वीरें ही नहीं, बल्कि सूरज के साथ बिताए कुछ प्यारे पल भी अभी भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखे जा सकते हैं. हालांकि, हाल के दिनों में सूरज के साथ कोई पोस्ट नज़र नहीं आ रही है. मौनी की शादी वाली पोस्ट फिर से सामने आई है, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में जाकर एक्ट्रेस से पूछा है कि वो तलाक क्यों ले रही हैं. यहां देखें तस्वीरें:

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फैंस हुए इमोशनल 

मौनी की सूरज के साथ पुरानी पोस्ट्स, जिनमें इस अलग हो रहे कपल की खुश और प्यारी तस्वीरें हैं, वे भी वायरल हो गई हैं. फैंस ने यह भी गौर किया है कि जहां मौनी रॉय इंस्टाग्राम पर सूरज को फॉलो करती हैं, वहीं सूरज उन्हें फॉलो बैक नहीं करते. खबरों के मुताबिक, सूरज ने तलाक की अफवाहों के बीच अपना अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया था और इसे तभी दोबारा शुरू किया, जब उन्हें मौनी के साथ मिलकर तलाक की खबर देनी थी.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-6Mouni roy
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