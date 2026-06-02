‘हमने बच्चा…’, अविका गौर संग अफेयर और सीक्रेट बेबी की अफवाहों पर मनीष रायसिंघानिया का बड़ा खुलासा

Manish Raisinghania On Relation With Avika Gor: टीवी की फेमस एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपने करियर के शानदार दौर से गुजर रही हैं. छोटे पर्दे से लेकर रियलिटी शोज तक, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. हाल ही में वो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग के लिए केपटाउन पहुंची हैं. हालांकि, उनके करियर के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही है. खासतौर पर एक्टर मनीष रायसिंघानिया के साथ उनके रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं होती रहीं. अब मनीष ने इन अफवाहों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कैसे बनी अविका और मनीष की खास दोस्ती?

एक इंटरव्यू के दौरान मनीष रायसिंघानिया ने अविका गौर के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच की दोस्ती बेहद सहज और स्वाभाविक थी, लेकिन समय के साथ इसे गलत तरीके से पेश किया जाने लगा.

मनीष ने कहा कि एक दौर ऐसा भी आया जब उनके और अविका के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की कहानियां बनाई जाने लगीं. यहां तक कि लोगों ने यह तक दावा कर दिया कि दोनों का एक बच्चा है, जिसे वे दुनिया से छिपाकर रख रहे हैं. इन बातों को याद करते हुए मनीष ने हंसते हुए कहा कि जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब अविका स्कूल में पढ़ती थीं और दोनों की बातचीत भी बच्चों जैसी होती थी. फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े विषयों पर उनकी अक्सर चर्चा होती थी, जिसने उनकी दोस्ती को मजबूत बनाया.

जब जयति मैन ने लगाई थी फटकार

मनीष ने बातचीत में एक पुराना किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब अविका फिल्मों को लेकर काफी गंभीरता से चर्चा करने लगी थीं. उस दौरान जब मनीष ने कहा कि वो कुछ खास तरह की फिल्में नहीं देखते, तो जयति मैन ने उन्हें इस बात पर डांट भी लगाई थी. मनीष ने इस घटना को मजाकिया अंदाज में याद किया.

अविका की शादी में शामिल क्यों नहीं हुए मनीष?

इंटरव्यू में मनीष से ये सवाल भी पूछा गया कि वो अविका गौर की शादी में क्यों नहीं पहुंचे. इस पर उन्होंने बताया कि अविका ने उन्हें शादी में आने का निमंत्रण दिया था. पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या वो सचमुच शादी कर रही हैं. जब अविका ने इसकी पुष्टि की, तब मनीष ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए एक अलग फैसला लिया.

उनका कहना था कि शादी अविका की जिंदगी का बेहद खास मौका था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी से मीडिया का फोकस किसी पुरानी अफवाह या विवाद की ओर चला जाए. इसी वजह से उन्होंने समारोह से दूरी बनाए रखी. मनीष ने साफ कहा कि उनके और अविका के बीच केवल गहरी दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. उन्होंने ये भी जोड़ा कि शादी के बाद वे अलग से इस खुशी का जश्न मनाने की योजना बना सकते हैं.