‘Laughter Chefs 3’ से बाहर हुए सुदेश लहरी? इस हैंडसम हंक की धमाकेदार एंट्री; निया शर्मा संग बनेगी नई जोड़ी

Laughter Chefs 3 New Entry : टीवी के पॉपुलर शो ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है. ‘लाफ्टर शेफ्स 3′ के हर एपिसोड का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस शो के हर कंटेस्टेंट को दर्शक प्यार करते हैं. लेकिन अब इस शो को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. शो में जल्द एक हैंडसम हंक की एंट्री होने वाली है जो शो में निया शर्मा संग जोड़ी बनाते हुए कुकिंग करते नजर आएंगे. लाफ्टर शेफ्स 3’ का इससे जुड़ा प्रोमो वीडियो भी सामने आ चुका है. जिसने दर्शकों के दिलों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लाफ्टर शेफ्स 3 का प्रोमो वीडियो देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

‘लाफ्टर शेफ्स 3’ का नया प्रोमो

‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के प्रोमो वीडियो में वरुण धवन निया शर्मा से कहते हैं कि वह दिल के अच्छी हैं, लेकिन इससे ज्यादा वह निया को कुछ नहीं दे सकते. आज आपके लिए एक सरप्राइज पार्टनर आ रहा है. ये सुनकर निया काफी हैरान रह जाती है. तभी शो में शालीन भनोट की एंट्री होती है, जिसे देख बाकी कंटेस्टेंट भी खुश नजर आते हैं. लेकिन निया की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती है. क्योंकि कुकिंग में शालीन भनोट भी निया शर्मा नही्ं दे पाते हैं.

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निया शर्मा को मिला सरप्राइज

निया शर्मा जैसे ही शालीन से पूछती हैं कि तुम्हें प्याज काटना आता है? फिर शालीन करते हैं कि हां आता है, बताओं किसे काटना है. यह सुन निया परेशान हो जाती है. आगे देखना दिलचस्प होगा कि ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में निया शर्मा और शालीन भनोट की ये जोड़ी कमाल कर पाती है या नहीं?