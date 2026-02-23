Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi-2’ Spoiler 23 Feb 2026: क्या मिहिर को पता चलेगा वृंदा का सच, देखें आज का स्पॉयलर…!

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi-2’ Spoiler 23 Feb 2026: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT 2) इस समय लोगों को काफी पसंद आ रहा है, इस शो ने अनुपमा को टक्कर दे दी है. शो के रोमांचक ट्विस्ट और भावनात्मक पल लोगों के लिए बेहद आकर्षक बने हुए हैं. इस हफ्ते का एपिसोड नई रहस्यमयी घटनाओं और भावनाओं से भरा हुआ है. आइए देखते हैं 23 फरवरी का स्पॉयलर-

शो में अब तक लोगों ने देखा है कि नोयोना अपने छह साल पुराने रहस्य को लेकर परेशान है. वो अपनी बहन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर सब कुछ सुन लेता है. मिहिर तुरंत नोयोना से सवाल करता है कि वो किस सच की बात कर रही है. इस बीच सुची कमरे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर उसे रोक लेता है और दोनों से फिर वही सवाल करता है. नोयोना और सुची बात टालने की कोशिश करती हैं, जिससे एक नई सस्पेंस की शुरुआत होती है.

मिहिर और नोयोना के बीच नई उलझन

आगामी एपिसोड में लोग देखेंगे कि नोयोना मिहिर से सच शेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं होगा. मिहिर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और समझने की कोशिश करता है कि वो कुछ छुपा रही है. ये ट्विस्ट कहानी में और रोमांच जोड़ता है और लोगों के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देता है.

वृंदा का आगमन

वहीं दूसरी ओर वृंदा अपने बच्चों के साथ घर में प्रवेश करने वाली है, ताकि वो मिहिर से मिल सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके. लेकिन इस दौरान रणविजय उसे मिहिर के सामने बेनकाब करने की कोशिश करता है. वृंदा के बच्चों की हरकतों के कारण रणविजय का फोन खराब हो जाता है, जिससे वो उन्हें डांट रहा होता है. इस बीच वृंदा मास्क पहनकर आती है, लेकिन रणविजय उनके बच्चों से पहचान ले लेता है.

मिहिर के सामने वृंदा का सच

अगले मोड़ में रणविजय वृंदा से मास्क हटाने के लिए कहता है, लेकिन तभी मिहिर वहां पहुंच जाता है. मिहिर याद दिलाता है कि वृंदा रोज अपना मास्क हटाती है. रणविजय बताता है कि उसने अभी तक वृंदा को देखा ही नहीं है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर वृंदा का सच जान पाएगा और उसे अपनाएगा, या फिर अपने पुराने निर्णय को सुधारने का अवसर खो देगा.

कहानी में एक और प्लॉट में तुलसी और गौतम की स्थिति भी नजर आएगी. तुलसी चाहती है कि गौतम के दिल से उसके लिए नफरत खत्म हो जाए, लेकिन वर्तमान हालात उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में खड़ा कर देते हैं. ये ट्विस्ट भविष्य में और रोमांच पैदा करने वाला है.