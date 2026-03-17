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तुम हवाई जहाज़ बनो…कृतिका-गौरव के रोमांटिक वादों ने जीता दिल, वेडिंग वीडियो देख भावुक हुए फैंस

Kritika Kamra Gaurav Kapur wedding vows: वीडियो में यह जोड़ा एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इज़हार करता नज़र आ रहा है, साथ ही इसमें उनके इस खास दिन के कुछ ऐसे पल भी देखने को मिल रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 17, 2026 10:05:07 PM IST

कृतिका कामरा गौरव कपूर की शादी का वीडियो
कृतिका कामरा गौरव कपूर की शादी का वीडियो


Kritika Kamra Gaurav Kapur wedding video: कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने 11 मार्च को बांद्रा स्थित अपने घर पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक सादे सिविल समारोह में शादी कर ली. जहाँ उनकी इस निजी शादी की कई तस्वीरें और झलकियाँ पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं, वहीं अब शादी का आधिकारिक वीडियो भी जारी कर दिया गया है. इस वीडियो में यह जोड़ा एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इज़हार करता नज़र आ रहा है, साथ ही इसमें उनके इस खास दिन के कुछ ऐसे पल भी देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं दिखे थे.

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एक बेहद भावुक पल में, गौरव अपनी दुल्हन कृतिका को शादी के मंडप में आते देख काफी भावुक हो जाते हैं और उनकी आँखों से आँसू छलक पड़ते हैं. इस समारोह के दौरान यह जोड़ा एक-दूसरे से दिल को छू लेने वाली कसमें खाते हुए भी नज़र आता है.

गौरव कपूर कृतिका की हुई शादी

वीडियो की शुरुआत में गौरव कपूर कृतिका से अपनी शादी को लेकर अपना उत्साह ज़ाहिर करते हुए कहते हैं, “बहुत से ऐसे लोग जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, वे यहाँ उस पल का जश्न मनाने आए हैं, जो मुझे लगता है कि असल में एक बहुत ही सामान्य सी बात है.” वह आगे कहते हैं कि शादी करना उन्हें एक बहुत ही स्वाभाविक कदम लगता है, क्योंकि उनके मन और दिल में तो वे दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं. जब कृतिका दुल्हन के लिबास में मंडप में आती हैं, तो गौरव अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और उनकी आँखों से आँसू छलक पड़ते हैं; वहीं मेहमान भी इस जोड़े के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं.

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एक-दूसरे को पहनाया वरमाला

कृतिका, गौरव को अपना ‘घर’ मानती हैं और कहती हैं, “सभी कहावतें या ‘क्लीशे’ इसलिए सच होती हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई छिपी होती है. आप इन्हें क्लीशे कहें या क्लासिक, लेकिन ‘घर’ कोई जगह नहीं होती, बल्कि यह एक इंसान होता है. बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है. और मुझे लगता है कि एक ‘घर’ का यही मतलब होना चाहिए. जब ​​आप घर लौटें, तो आपको वहाँ अपनापन, प्यार, एक निरंतर रोशनी और कुछ मज़ेदार चुटकुले सुनने को मिलें.” इसके बाद वीडियो में यह जोड़ा सिविल समारोह के दौरान एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए और शादी के कागज़ात पर दस्तखत करते हुए नज़र आता है; इस दौरान सोहा अली खान और अन्य मेहमान इस नवविवाहित जोड़े के लिए खूब तालियाँ बजाते हैं.

कृतिका कामरा और गौरव कपूर की कसमें

इस वीडियो में कृतिका और गौरव को एक-दूसरे से कसमें खाते हुए भी दिखाया गया है. कृतिका कहती हैं, “आज जब मैं अपने आस-पास देखती हूँ, तो मुझे सब कुछ बिल्कुल सही लगता है. और यह एहसास भी बिल्कुल सही है. तो, आज मैं अपने सबसे पसंदीदा इंसान के सामने खड़ी होकर, हमेशा-हमेशा साथ निभाने के कुछ वादे कर रही हूँ. मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो हमेशा साथ निभाने में यकीन रखती है. मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर बात हमेशा सुनी जाएगी, तुम्हें हमेशा प्यार से देखा जाएगा और तुम्हें हमेशा अपने आगोश में समेटा जाएगा. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी.” 

‘तुम हवाई जहाज़ बनो, मैं तुम्हारी पूंछ वाली हवा बनूंगा’

इसी बीच, गौरव ने कहा, “तुम हवाई जहाज़ बनो, मैं तुम्हारी पूंछ वाली हवा बनूंगा. मैं तुम्हें उतनी दूर तक धकेलूंगा जहाँ तक तुम जाना चाहती हो, और हमेशा तुम्हारे ठीक पीछे रहूंगा. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आज भी और कल भी. मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी मिसेज़ हो.”

वीडियो ने जीता फैन्स का दिल 

फैन्स इस जोड़े और शादी के इस प्यारे वीडियो को देखकर बहुत खुश हुए. एक फैन ने लिखा, “यह वीडियो सीधे दिल को छू लेता है. मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि इसे देखने वाले हर इंसान की आँखों में खुशी और उम्मीद के आँसू ज़रूर होंगे,” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “आहा… कितना प्यारा.” तीसरे कमेंट में लिखा था, “इसे देखकर मेरी आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे!!! ओह माय गॉड, इस वीडियो में कितना प्यार भरा है!”

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Tags: entertainment newsGaurav KapurKritika Gaurav Kapur wedding videokritika kamra
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